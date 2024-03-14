«Ты уронил полгоры, Серега!» — лавина сошла на лыжника в Хакасии
Лавина сошла на лыжника в Хакасии
Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; 5-tv.ru
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Впрочем, любитель острых ощущений не пострадал.
Действительно, всего один лыжник — и в Хакасии не досчитались половины горы. Спортсмен угодил в самый эпицентр обрушения, лавина буквально утащила его за собой.
Таких эмоций даже для экстремала многовато. Впрочем, любитель острых ощущений не пострадал.
«Ты уронил полгоры, Серега!» — эмоционально говорит мужчина за кадром.
Но другим стоит задуматься: это уже второй подобный сход лавины на курорте за последние дни. И оба произошли на необорудованных склонах.
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