Впрочем, любитель острых ощущений не пострадал.

Действительно, всего один лыжник — и в Хакасии не досчитались половины горы. Спортсмен угодил в самый эпицентр обрушения, лавина буквально утащила его за собой.

Таких эмоций даже для экстремала многовато. Впрочем, любитель острых ощущений не пострадал.

«Ты уронил полгоры, Серега!» — эмоционально говорит мужчина за кадром.

Но другим стоит задуматься: это уже второй подобный сход лавины на курорте за последние дни. И оба произошли на необорудованных склонах.