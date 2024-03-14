«Ты уронил полгоры, Серега!» — лавина сошла на лыжника в Хакасии

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Лавина сошла на лыжника в Хакасии

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; 5-tv.ru

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Впрочем, любитель острых ощущений не пострадал.

Действительно, всего один лыжник — и в Хакасии не досчитались половины горы. Спортсмен угодил в самый эпицентр обрушения, лавина буквально утащила его за собой.

Таких эмоций даже для экстремала многовато. Впрочем, любитель острых ощущений не пострадал.

«Ты уронил полгоры, Серега!» — эмоционально говорит мужчина за кадром.

Но другим стоит задуматься: это уже второй подобный сход лавины на курорте за последние дни. И оба произошли на необорудованных склонах.

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«Ты уронил полгоры, Серега!» — лавина сошла на лыжника в Хакасии

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