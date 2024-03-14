ФСБ задержала жительницу Мариуполя за сбор данных о локациях объектов Минобороны

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 130 0

Благодаря своевременным оперативным мероприятиям удалось предотвратить жертвы среди военнослужащих и гражданского населения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев ; Пресс-служба УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru

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УФСБ России по ДНР задержана жительница Мариуполя, подозреваемая в шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным силовиков, она собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны России вблизи Мариуполя. А потом подозреваемая передавала ее спецслужбам Украины в социальных сетях.

Своевременные оперативные мероприяти позволили предотвратить жертвы среди военнослужащих и гражданского населения. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Шпионаж».

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ и Росгвардия обнаружили заминированный схрон, заготовленный для совершения диверсионно-террористических актов. Силовики нашли там шесть противотанковых мин ПТМ-3, две противопехотных фугасных мины, а также 16 тротиловых шашек. 

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