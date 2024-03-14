«В максимальном»: Брухунова пожаловалась на серьезную проблему после родов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Родившая второго ребенка Брухунова пожаловалась на лишний вес

«В максимальном»: Брухунова пожаловалась на серьезную проблему после родов

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Жену Евгения Петросяна поздравляют с появлением дочери и осыпают комплиментами, вот только сама знаменитость своей внешностью недовольна.

Директор Театра эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна и по совместительству супруга юмориста Татьяна Брухунова стала мамой во второй раз. В семье народного артиста РСФСР появилась маленькая девочка.

Секретность привела к тому, что поползли слухи о том, что ребенка паре якобы родила суррогатная мать. Однако жалобы Брухуновой на изменения фигуры говорят об обратном.

В день своего 35-летия, а также четвертого дня рождения сына Вагана, Брухунова опубликовала фото своей семьи в полном, обновленном составе.

Еще недавно она делилась снимками из поездки в Петербург, кадрами прогулок с подругами и посещения театральных премьер. Ни одного намека на живот.

Фанаты удивлены, но еще и восхищены формой знаменитости, делают ей комплименты. Но сама Брухунова явно недовольна своим внешним видом после родов.

Она призналась, что до сих пор не восстановилась, хотя, судя по фото малышки, прошло несколько месяцев. К тому же, во время беременности она сильно поправилась — что признает в ответе на комплимент одной из подписчиц.

«Я бы так не сказала. Сейчас я в своем максимальном весе», — ответила Брухунова.

Так или иначе, поверить, что звезда выносила и родила дочь, а потом за несколько месяцев ни разу не выдала своей тайны, публика не может. В светских хрониках неустанно обсуждают эту тему — откуда же все-таки взялся младенец.

Ранее 5-tv.ru выяснял, мог ли Евгений Петросян зачать ребенка в 78 лет.

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