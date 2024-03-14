Идею полного отказа от бумажных чеков начали обсуждать в правительстве России

Бумажные чеки могут навсегда исчезнуть из нашей жизни — их заменят электронные аналоги. Как выяснили «Известия», инициативу сейчас обсуждают в правительстве.

На первый взгляд, одни преимущества — меньше вреда окружающей среде, и чеки будут храниться в телефоне или на почте, сколько потребуется. Однако инициатива Минприроды может ущемить права покупателей старшего поколения, которые не так активно пользуются гаджетами.

К тому же, бумажный чек позволяет сразу проверить цены. А электронный может прийти с задержкой, поэтому эксперты считают, что покупателям надо оставить право выбора.

ФНС готова обсуждать инициативы, которые позволяют сократить объем бумажных кассовых чеков, если это не ущемляет права покупателей. Сейчас розница обязана выдавать чек на бумаге — это необходимо для того, чтобы учитывать выручку в организациях и у индивидуальных предпринимателей.