В Европе выступили против идеи фон дер Ляйен о помощи ВСУ за счет активов России

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Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

Politico: Мальта, Люксембург и Венгрия не хотят помогать ВСУ за счет активов РФ

В Европе выступили против идеи фон дер Ляйен о помощи ВСУ за счет активов России

Фото: Reuters / Amel Emric

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Власти некоторых стран считают, что нужно потратить эти деньги на другие цели.

Власти Мальты, Люксембурга и Венгрии выступили против использования замороженных активов России в целях снабжения Украины вооружением. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источник.

«Мальта, Люксембург и Венгрия высказали сдержанность в отношении последнего варианта во время встречи 27 послов стран ЕС в среду», — говорится в публикации.

Отмечается, что готовность главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен использовать российские активы для пополнения запасов оружия для Украины осложнила переговоры. Власти этих трех стран напомнили об общей договоренности по целям применения российских денег — их нужно направить на восстановление Украины, подчеркивается в материале.

Прежде в Европе выдвинули новую идею об использовании активов России. Странам Евросоюза пора обсудить использование на нужды Украины прибыли от замороженных российских активов, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она призвала мыслить шире в этом вопросе. Фон дер Ляйен убеждена, что стоит потратить эту прибыль на совместную закупку военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее 5-tv.ru писал, что в Европе придумали «законный способ» изъять российские активы. И это несмотря на то, что в международном праве законных механизмов, позволяющих конфисковать имущество России, не существует.

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