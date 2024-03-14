Киеву все мало: генсек НАТО призвал ускорить поставки оружия на Украину

Арсенал ВСУ беднеет, а Запад медленно пополняет его, считает генсек блока.

Страны Североатлантического альянса предоставили Украине 99% от всей военной помощи, но этого мало. Такое заявление сделал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг в своем докладе о безопасности НАТО.

«Страны НАТО предоставили 99% от всей военной помощи Украине. Однако Украине нужно больше. На Украине заканчиваются снаряды, новые поставки нужны прямо сейчас, каждый день задержки отразится на поле боя», — сказал он.

В этой связи странам — членам Североатлантического альянса необходимо показать свою политическую решимость, полностью использовать ресурсы и позаботиться об ускорении поставок помощи Украине, считает Столтенберг.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Европе выступили против идеи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о помощи Украине за счет замороженных активов России.

Тем временем Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.