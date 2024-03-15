Наслаивается вторичная инфекция: что происходит с внучкой Валерии после цианоза рук и ног

Мать Лианы пока отказывается водить дочку в детский сад.

Недавно стало известно о срочной госпитализации трехлетней внучки певицы Валерии и продюсера Иосифа Пригожина. Маленькая Селин перепугала своих родителей — Лиану и Арсения Шульгиных.

Что случилось

Невестка Валерии внесла ясность в ситуацию с состоянием дочки. В блоге она рассказала, что все началось с того, что у Селин поднялась температура до 38,7, а к вечеру — до 39,3.

Родители ребенка были уверены, что температура спадет после назначенных врачом препаратов и обтирания полотенцами с теплой водой. Но не тут-то было.

Температура только росла, доходя почти до 40 градусов. Усугубилось все тем, что у малышки резко начался цианоз рук и ног — кисти и стопы начали сильно синеть.

Лиана сразу позвонила в скорую. Медики приехали за десять минут, к этому времени температура малышки была на отметке в 40,2 градуса.

«Ребята из скорой помощи такие молодцы, даже не представляете! Сделали укол, провели осмотр, сказали 100% нужна госпитализация, и как же они заботливо разговаривали с Селин. Спасибо, что есть такие врачи», — отметила профессионализм и доброту медиков Лиана у себя в блоге.

В больнице трехлетней Селин поставили укол и сделали тесты. Мама девочки отмечает, что дочке было так плохо, что она даже не разговаривала и не сопротивлялась.

Врачи оперативно поставили капельницу и дали антибиотик. После специалисты поставили ей диагноз.

«Через несколько часов сказали, что у нас метапневмовирус и на него наслоился грипп Б, кровь стала заметно хуже (в сравнении с утренним результатом), высокий СРБ, лейкоциты, интерлейкин, но легкие чистые», — добавила родительница.

Невестка Валерии подчеркнула, что если бы они ждали повторный анализ крови, то сообщили бы о начале пневмонии. Молодая мама призывает сразу делать все тесты при болезни.

На четвертый день у Селин появился аппетит. Сейчас малышка дома — маленькая девочка, по словам Лианы, очень плакала каждый раз при виде врачей.

Так, что у нее не было видно глаз. Избранница молодого бизнесмена также отметила, что зря доверилась специалисту, который разрешил Селин пойти в детский сад вскоре после болезни.

В конце февраля Лиана и дочь обе заболели и лечились под контролем педиатра. Врач разрешила идти в детский сад ребенку.

После страшного опыта Лиана отказывается водить дочку в детский сад и общественные места сразу после выздоровления. Прежде нужно до конца восстановить здоровье ребенка.

«У нас прошло две недели от начала заболевания до сада, и нужно было еще ждать», — уверена мама трехлетней Селин.

Подробнее о метапневмовирусе

www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; Личный архив Николая Крючкова; 5-tv.ru

В чем опасность болезни метапневмовирус, и как она сказывается на детях, рассказал эпидемиолог Николай Крючков в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru. По словам специалиста, это один из вирусов, который входит в группу ОРВИ.

Как правило, он проходит не в тяжелой форме. Обычно происходит так: наблюдается вирусная инфекция и на ее фоне постепенно присоединяется бактериальная.

«Вот такое сочетание метапневмовирус плюс грипп А или грипп Б само по себе практически не дает никакого дополнительного осложненного течения», — отмечает эпидемиолог.

Но исключения, конечно, могут быть. ОРВИ значительно отстает от патогенности, а тем более летальности от того же гриппа, а грипп заметно отстает от коронавирусной инфекции.

«Как правило, на вирусное заболевание, вирусную инфекцию наслаивается вторичное бактериальное, и тогда инфекция длится значительно дольше», — отметил специалист.

Дети более склонны к повышению температуры тела, но это не всегда говорит об особо тяжком состоянии. Эксперт подчеркивает, что у детей до трех лет более повышенные риски тяжело заболеть.

Сложные роды

Шульгина столкнулась со сложностями и во время рождения малышки. Селин появилась на свет в первый день 2021 года.

Молодая мама в своем блоге признавалась, что схватки начались 31 декабря. В родильном блоке Лиану поместили в теплую ванну с гидромассажем, чтобы облегчить ощущения схваток и помочь раскрытию.

Акушерка помогала девушке справляться с болями. В четыре утра у молодой мамы уже не было сил.

У малышки случилась тахикардия на КТГ, тем не менее врачи приняли решение не делать кесарево сечение, и, после того как Лиана нашла удобную позу, тахикардия у малютки прошла. Все обошлось, и утром на свет появилась малютка Селин.

К слову, на родах присутствовал сын Валерии — Арсений Шульгин. Арсений и Лиана выбрали для себя партнерские род. Прежде всего Лиане необходимо было сдать анализы и заполнить все документы.

Семья тщательно подготовилась к рождению дочери. Супруги успели купить для малышки детскую кроватку, качели и много одежды.

Отношения Валерии и внучки

Лиана Шульгина — невестка Валерии — и внучка Селин. Instagram* / lianashulginaa

Любимая внучка появилась на свет в то время, как Валерия с Пригожиным находились на карантине в Дубае. Певица призналась, что сильно переживала и постоянно названивала сыну.

Рожала она вместе с другими молодыми девушками, пишет The Voice Mag. Валерия, несмотря на плотный график, старается помогать молодым родителям в воспитании девочки.

Если у нее выдается выходной, то она забирает Селин понянчиться к себе. Однако управиться с маленьким ребенком не всегда просто.

Но знаменитость получает огромное удовольствие от своего статуса бабушки, она обожает маленькую принцессу. Она не раз признавалась, что Селин — это бесконечное счастье.

Звезда смеется, предлагая сыну и невестке родить еще, а ей оставить Селин. Артистка не достает Арсения и Лиану своими родительскими наставлениями и не вмешивается в их личную жизнь.

Она только хвалит сына и невестку, не раздавая никаких советов. Только если ее спросят, она выскажет свое мнение.

Валерия поражается зрелости, ответственности и уму молодых родителей Селин. Ведь на момент рождения дочки Арсению было 22 года.

Валерия отмечала, что Лиана замечательная мама, она очень дотошная. Девушка до этого вырастила своих младших сестренок.

Когда приходила первая няня, она говорила, что перед Лианой каждый день она словно сдает экзамен. По мнению жены Пригожина, она не относится к сердобольным бабушкам, которые тайком от родителей подкармливают внуков «запрещенкой».

У певицы здоровый образ жизни, отмечала она в одном из интервью. Селин стала объединяющим звеном для всей звездной семьи.

«Она является сильным магнитом для всех, такой точкой притяжения. В любую свободную минуту я бегу к ней. Если удается взять пару выходных, прошу сына привести ее к нам, чтобы она немножко у нас пожила. У меня есть потребность в общении. При виде этой сладости все в моей душе тает», — говорила Валерия.

В воспитании внучки звезда против того, чтобы перегружать маленькую девочку информацией. По мнению певицы, важно развивать язык: чем богаче он, тем легче ребенку будет учиться.

Селин должна привыкнуть читать книжки. Утро — это, как отмечается, самое продуктивное время для этого.

«Селинка просыпается — и у нас начинается чтение книг. Она любит отвечать на вопросы. Книжек у нее гигантское количество. Причем уже много любимых. Это научит ребенка в дальнейшем не бояться книг, не бояться читать. Привычка вырабатывается. И мне кажется, что это правильный путь», — отмечала знаменитая бабушка.

Ранее 5-tv.ru писал о методах Валерии по преодолению кризиса в отношениях.

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