Путин оценил инфляцию в России: «В ноль ушла»

Путин: инфляция за первые недели марта ушла в ноль
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ КОНЬКОВ; 5-tv.ru
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При этом Центробанк ожидает пик показателя в ближайшие месяцы.
Инфляция в России сегодня стабилизируется, рост цен сокращается. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в четверг, 14 марта.
По словам главы государства, инфляция замедлилась, в феврале ее показатель находился на уровне 0,7%, а в марте снизился еще.
«За первые пару недель текущего месяца вообще в ноль инфляция ушла», — сказал Путин.
Между тем президент отметил рост экономики России. Так, за январь ВВП страны вырос на 4,6%, когда в прошлом году этот показатель оценивался в 3,6%. По словам Путина, это «весьма удовлетворительный, хороший показатель».
Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению первого заместителя директора департамента денежно-кредитной политики Центробанка России Андрея Гангана, во втором квартале (с апреля по май) 2024 года ожидается пик инфляции в России.
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