В Британии начались разговоры о смещении Сунака с поста премьера

Почему британские чиновники недовольны его работой?

В правительстве Великобритании обсуждалась возможность смещения премьер-министра страны Риши Сунака. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Недавно члены кабинета министров в частном порядке обсуждали возможность того, что партия может быть вынуждена заменить Сунака перед выборами в Великобритании», — указывается в материале.

Как отмечают источники агентства, в правительстве сомневаются, что Сунак сможет сдержать рост популярности Лейбористской партии, преследующей оппозиционные взгляды.

Еще в середине февраля проводился опрос, результаты которого показали, что Консервативная партия может потерять три четверти мест в парламенте по итогам выборов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Риши Сунак заявил о готовности отразить «нападение» со стороны России. По его словам, из-за нестабильной ситуации во всем мире Великобритания была вынуждена увеличить расходы на оборону.