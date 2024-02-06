Риши Сунак заявил о готовности отразить «нападение» со стороны России

Риши Сунак заявил, что Великобритания сможет защитить себя в случае нападения России. Слова премьер-министра приводит TalkTV.

«Моя первая задача — обеспечить безопасность всех. К сожалению, мир становится менее безопасным, и мы видим это на примере ситуации в России и на Украине», — заявил Сунак.

Он подчеркнул, что из-за нестабильной ситуации во всем мире Великобритания была вынуждена увеличить расходы на оборону. Сейчас Сунак посвящает военному вопросу большую часть своего рабочего времени.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев не может доверять данным Великобританией гарантиям. Таким заявлением поделился депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

Он в саркастичной форме раскритиковал договор, который подписали премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что никаких гарантий в нынешних условиях существовать не может.