Бабочки в животе: Брутян захотела родить дочь от Прилучного
Брутян захотела родить дочь от Прилучного
Фото: Instagram* / bugevuge
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Недавно актриса стала мамой во второй раз.
Жена артиста Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян, намекнула подписчикам в личном блоге, что хочет родить девочку. Звезда выложила видео, на котором ее супруг о чем-то увлеченно разговаривает с сыном Микаэлем.
Сама Брутян осталась в стороне от их диалога. При этом она задумалась о том, что ей нужна наследница для разговоров по душам.
«Мужские разговоры нельзя подслушивать. Надо себе подружку родить», — поделилась знаменитость.
Ранее 5-tv.ru писал, что встреча с Брутян полностью изменила жизнь Прилучного в лучшую сторону. Конечно, паре ничего не мешает исполнить их мечту.
Возможно, скоро станет известно, что семья ждет очередное пополнение, а пока актеры стали крестными родителями. Брутян опубликовала соответствующее фото из храма.
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