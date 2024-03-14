«Была настоящей звездой»: Путин направил соболезнования близким балерины Касаткиной

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 26 0

Путин направил соболезнования близким балерины Касаткиной

«Была настоящей звездой»: Путин направил соболезнования близким балерины Касаткиной

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Ее жизнь была связана с творчеством, сбережением и развитием великих традиций русского балета.

Президент России Владимир Путин направил близким народной артистки РСФСР Наталии Касаткиной телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной звезды. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Касаткина была настоящей звездой, выдающимся хореографом, педагогом и наставником. Ярким, увлеченным любимым делом человеком», — написал глава государства.

Ее жизнь была связана с творчеством, сбережением и развитием великих традиций русского балета. Добрая память о Касаткиной навсегда сохранится в сердцах ее близких, друзей, коллег, учеников и, конечно, всех ценителей высокого искусства, заключил Путин.

Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. В 1953 году она окончила Московское хореографическое училище.

В 1954–1976 годах танцевала в Большом театре. Она была первой исполнительницей партий Бесноватой в балете «Весна священная» Игоря Стравинского, Рока в «Кармен-сюите» Жоржа Бизе-Родиона Щедрина, Индийской куклы в «Щелкунчике» Петра Чайковского. 

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