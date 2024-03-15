Не пробовать и не подходить? Чем опасно молоко из бочек на улицах

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Молоко из бочек у многоэтажек может быть опасно для жизни

Фото, видео: Усманов Замир / ТАСС; 5-tv.ru

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Помня о советском прошлом, некоторые бизнесмены продолжают развозить молоко по многоэтажкам. Вот только забывают: это может обернуться большими проблемами.

Вкусные, но не безопасные — в Санкт-Петербурге набирает популярность уличная торговля молочными продуктами. Фермерские деликатесы у дома привлекают сотни покупателей. Однако стоит ли доверять подобным производителям? Корреспондент «Известий» Полина Пятышева разбиралась.

Вместо прилавка — складной столик, в руках покупателей — пластиковые бутылки. На улице Есенина молоко разливают прямо из металлической бочки. Все как в старые добрые времена — смеются пенсионеры. Советуют напиток и нам.

Приятный вкус — это хорошо. Но куда важнее безопасность. Торговать сырым молоком в России можно, но на него должен быть целый перечень документов. У нашего же продавца нашлась лишь одна справка. И то — просроченная.

«Смотрите, уже март месяц, а испытания от 19 января. Может что-то посвежее есть?» — заметила корреспондент.

Торговец нервничает, начинает кому-то звонить. В итоге с телефона показывает новый ветеринарий сертификат. Вновь с истекшим сроком. Подробности — в репортаже.

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