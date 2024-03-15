Собянин: Культурные центры Москвы станут современными пространствами

В Москве работает около 250 культурных центров. В рамках нацпроекта «Культура» город проводит масштабную реконструкцию, чтобы превратить их в современные пространства для занятий творчеством, спортом, работы и отдыха. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

История многих культурных центров восходит к советским домам культуры — десятилетиями они служат местом притяжения для различных поколений москвичей. Однако за долгие годы активной работы здания и оборудование успели поизноситься.

За три года привели в порядок уже 88 культурных центров, в планах на 2024-й — еще 14 объектов.

«Реконструкция зданий идет рука об руку с переоснащением современным оборудованием. С 2020 года мы поставили в культурные центры почти шесть тысяч единиц различной техники, включая музыкальные инструменты, театральное оборудование, компьютеры, бытовую технику и многое другое», — отметил мэр Москвы.

Новые возможности способствуют расширению традиционной деятельности и появлению новых секций, кружков и творческих коллективов, включая популярные моделирование и робототехнику. По итогам прошлого года общее количество секций и творческих объединений превысило 7,5 тысячи, а их постоянными участниками являются 118 тысяч человек всех возрастов.

Ежедневно в культурных центрах столицы организуют концерты, ставят спектакли, устраивают спортивные соревнования, литературные чтения и другие события. Только в прошлом году в учреждениях провели более 26 тысяч мероприятий. Как результат, 2023-й стал рекордным по посещаемости — московские культурные центры приняли 2,5 миллиона гостей. Это на 3,6 процента больше, чем в 2022 году.