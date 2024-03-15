В Москве задержан украинский агент, запускавший беспилотники у военных объектов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 28 0

Мужчина дал признательные показания и рассказал, для чего осуществлял такие действия.

В Москве задержан украинский агент, запускавший беспилотники у военных объектов

Фото: www.globallookpress.com / RÃ¼diger WÃ¶lk

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Силовики задержали в Москве украинского агента, который запускал беспилотники около военных объектов. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Установлено, что мужчина сам установил связь с представителями спецслужб Украины и одной из националистических террористических организаций. В их интересах он собирал и запускал беспилотники вблизи объектов Минобороны России. По информации ФСБ, делал он это для создания ложных целей для системы противовоздушной обороны (ПВО).

Украинский агент был задержан, против него возбуждено уголовное дело о госизмене.

«В ходе следственных действий задержанный дал признательные показания, указал точное местоположение схрона с компонентами, которые он использовал для изготовления орудия преступления», — добавили в ФСБ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое граждан Украины были задержаны по подозрению в диверсии в Запорожской области.

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