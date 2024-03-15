Порядка 200 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах Президента в Москве

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 13 0

В 2024 году россиянам предлагают проголосовать за одного из четырех кандидатов.

Порядка 200 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах Президента в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

В Москве порядка 200 тыс. избирателей проголосовали электронно на выборах президента РФ. Об этом 15 марта сообщает общественный штаб по наблюдению за соответствующим процессом в столице.

«Порядка 200 тыс. человек проголосовали электронно на выборах президента России в столице в первые минуты голосования», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

Там напомнили, что москвичи могут принять участие в голосовании разными способами, например, дистанционно на elec.mos.ru, с помощью терминала на избирательном участке или заполнив бумажный бюллетень.

Выборы президента РФ в 2024 году проходят в течение трех дней — в период с 15 по 17 марта. В них принимают участие четыре кандидата: зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов и действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин.

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