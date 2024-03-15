«Для меня это что-то нереальное»: группа «Город 312» нашла новую солистку

Ранее коллектив был вынужден взять творческий отпуск из-за болезни Светланы Назаренко.

У группы «Город 312» появилась новая солистка, она пришла на смену Айе (Светлане Назаренко), которая вынуждена была прекратить концертную деятельность из-за осложнений на связки после коронавируса.

Ая рассказала, что ей еще предстоит некоторое время восстанавливать свой главный инструмент — голос. Тем не менее, группа должна продолжать жить, а не существовать только лишь на старых записях. В связи с этим команда приняла решение найти новую солистку.

Поиск не занял много времени. Как бы это не было символично, но 3.12 музыканты группы «Город 312» посетили съемки одного из шоу на федеральном канале и обратили внимание на Диану Макарову. Посоветовавшись со Светланой, было принято решение записать пару песен.

Диане 20 лет и она росла на песнях «Города 312». Девушка талантливая, неоднократно становилась призером различных конкурсов, только вот в детстве педагоги по вокалу твердили, что у нее нет способностей. Диана упорным трудом доказала, что они были неправы.

«Для меня попасть в группу, которую мы с моей семьей слушаем и любим с самого детства — просто что-то нереальное. Я пела песни „Города 312“ на всех конкурсах, на всех мероприятиях», — отмечает Макарова.

Светлана же продолжает быть полноправным участником группы. Она также стала наставником Дианы. Коллектив сейчас занимается новым альбомом, который, как ожидается, выйдет уже летом.

Ранее 5-tv.ru писал, что группа «Город 312» приостанавливает концертную деятельность.