Собянин одобрил планы строительства производственных и офисных объектов

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 13 0

Мэр Москвы одобрил 12 проектов по программе создания мест приложения труда.

Собянин одобрил планы строительства производственных и офисных объектов

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

В Москве построят 12 коммерческих и социальных объектов. Проекты будут реализованы за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Распоряжение по данному вопросу подписал Сергей Собянин.

Планируется возвести:

— промышленно-производственный объект площадью свыше 36 тысяч квадратных метров на Новосходненском шоссе (земельный участок № 5 а) рядом со станцией Молжаниново третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3);

— многофункциональный офисно-торговый центр площадью не менее 38 тысяч квадратных метров по адресу: Тагильская улица, владение 4, земельный участок № 1 (недалеко от станции Бульвар Рокоссовского Московского центрального кольца);

— офисно-деловое здание площадью свыше 16 тысяч квадратных метров в микрорайоне Рублево-Архангельское (120-й квартал, земельный участок № 82);

— общественно-деловой центр и офисные помещения общей площадью около 17 тысяч квадратных метров на улице Алексея Свиридова (владение 17) рядом со станцией метро «Кунцевская» и одноименной станцией МЦД-1;

— три центра инноваций, два офисно-деловых центра и торговый центр общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров в поселении Кокошкино (39-й квартал);

— образовательную организацию на 550 мест площадью около 12,1 тысячи квадратных метров по адресу: улица МЖД Киевское 5-й километр (земельный участок № 5/4).

«Всего благодаря этим объектам будет создано свыше 11,5 тысячи рабочих мест», — подчеркнул Собянин.

Программу стимулирования создания мест приложения труда Правительство Москвы утвердило в 2019 году (постановление от 31 декабря 2019 года № 1874-ПП) для привлечения застройщиков жилья к активному строительству промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов. Инвесторы, которые одновременно с возведением жилых домов создают новые рабочие места, получают льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство. Реализация программы стимулирует комплексную сбалансированную застройку новых районов, снижает дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сокращает избыточную маятниковую миграцию.

За четыре года программа охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 80 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 3,8 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости. Это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

В общей сложности в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено более 1,2 триллиона рублей. Это позволит создать свыше 170 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

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