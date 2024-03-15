Штаб по наблюдению: терминалы на участках в Москве работают в штатном режиме

Терминалы электронного голосования на выборах пользуются популярностью у жителей Москвы, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

«Терминалы используются уже не первый год. Они позволяют избирателям голосовать на любом участке, а не только по месту регистрации», — сообщил Ковалев.

Он отметил, что все терминалы на участках работают штатно.

«Очередей нет. Если вдруг и возникают сложности при использовании терминала, технические специалисты помогают избирателям разобраться с ними», — отметил Ковалев.

Также он добавил, что на текущий момент на участках не зафиксировано случаев обращений в техническую поддержку при работе членов избирательных комиссий с электронным списком избирателей и терминалами.

Напомним, с 15 по 17 марта в России проходят выборы президента.