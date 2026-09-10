Небольшой, но рост: сколько россиян пойдут голосовать на предстоящие выборы

ВЦИОМ: 54% россиян пойдут голосовать на предстоящие выборы

О политической активности избирателей на предстоящих выборах в Госдуму сегодня говорили в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В нем приняли участие представители ведущих аналитических агентств страны.

Свой прогноз представил в том числе ВЦИОМ. Результат основан на опросах, проведенных по телефону и в ходе личного интервью.

«По результатам нашего исследования 54% россиян заявили, что они точно примут участие в предстоящих выборах. Пять лет назад показатель этот был 52%. Мы можем говорить о небольшом, но росте данного показателя», — сказал руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, пятипроцентный барьер на выборах уверенно преодолеют четыре партии. В качестве респондентов, на ответах которых составлен прогноз, выступили 1600 человек старше 18 лет.

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