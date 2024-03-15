В Британии сделали заявление о конфликте с Россией: «В состоянии серой войны»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 18 0

Экс-глава MI6 Дирлов: Британия ведет серую войну с Россией

В Британии сделали заявление о конфликте с Россией: «В состоянии серой войны»

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Пока власти королевства продолжают настаивать на своей объективности в отношении Украины. Но что стоит за «миролюбивыми» словами?

Великобритания ведет «серую войну» с Россией. С таким заявлением выступил бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав.

Экс-директор секретной разведывательной службы МИД Британии уверен, что говорить о конфликте его государства с Россией в контексте украинского кризиса уже не просто можно — это необходимо в силу причин, связанных с обороноспособностью королевства.

«Если бы вы остановили кого-нибудь на улице здесь, в Великобритании, и спросили его, считает ли он, что мы находимся в состоянии войны, он бы посмотрел на вас, как на сумасшедшего. Но мы находимся в состоянии войны, мы ведем серую войну с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом», — заявил Дирлав в интервью изданию Politico.

Он уверен, что слова и действия властей Британии не сходятся по многим пунктам, в первую очередь, в вопросах отношений с Россией. Кроме того, Дирлав считает, что Лондону нужно серьезно увеличить расходы на оборону, чтобы суметь противостоять «угрозам со стороны России и Китая».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина захотела получить от Британии лазерное оружие DragonFire.

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