Песков о заявлениях Макрона про Украину: «Франция уже втянута»

Песков: Франция сильнее втягивается в конфликт на Украине, делая РФ противником
Фото: Global Look Press / dpa/Alexander Welscher
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Французский лидер вновь заявил о том, что военный альянс может стать непосредственным участником конфликта на стороне ВСУ, а также назвал Россию противником своей страны.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова французского лидера Эммануэля Макрона, вновь заявившего о возможности отправки войск НАТО на Украину. Пресс-секретарь президента России отметил, что Франция уже фактически втянулась в конфликт и углубляется в него все больше.
Песков отметил, что в Кремле, разумеется, известно обо всем, что говорит Макрон. И его слова могут свидетельствовать о том, что Париж готов принимать опосредованное участие в конфликте и дальше.
«Что Россия противник — да, для Франции это очевидно, потому что Франция — она уже втянута в войну на Украине. Она, собственно, косвенно принимает участие в этой войне. И, судя по заявлениям господина президента, не прочь повысить степень своей вовлеченности», — подчеркнул Песков.
Накануне Макрон разразился новыми «воинственными» высказываниями. В интервью французским телеканалам он попытался объяснить свои слова о возможности отправки солдат на Украину, назвав Россию как минимум противником. Правда, какой-либо конкретики вновь не дал, ограничившись довольно туманными обещаниями.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Нарышкин прокомментировал слова Макрона о возможности отправки на Украину регулярного военного контингента НАТО.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.
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