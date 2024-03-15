Нарышкин о заявлении Макрона про отправку войск НАТО на Украину: «Читайте Паустовского»
Нарышкин: слова Макрона об отправке войск НАТО на Украину — безумные мечты
Фото: Amez Ugo / Pool / ABACA / ТАСС
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Французский президент вновь сделал ряд высказываний, которые вызвали ажиотаж, в первую очередь, среди европейских политиков. А как отреагировали в России?
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину регулярного военного контингента НАТО.
Выступая на круглом столе по истории иностранной военной интервенции периода Гражданской войны, Нарышкин назвал заявления французского лидера безумными мечтами и посоветовал ему читать произведения российского писателя Константина Паустовского.
«Так, знаете и хочется посоветовать Макрону, Сежурне, главарям неонацистских прибалтийских режимов почитать Паустовского. Это чтение, может быть, поможет им освободиться от их безумных и параноидальных мечтаний», — сказал Нарышкин.
Накануне Макрон разразился новыми «воинственными» высказываниями. В интервью французским телеканалам он попытался объяснить свои слова о возможности отправки солдат на Украину. Правда, какой-либо конкретики вновь не дал, ограничившись довольно туманными обещаниями.
В прошлый раз после подобных заявлений Макрона ряду европейских политиков пришлось публично заверять мир о том, что они не собираются допускать ввод своих войск для участия в конфликте на стороне киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, может ли Франция отправить войска на Украину.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.
Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.
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