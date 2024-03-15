«Если продержится»: в США назвали два сценария завершения конфликта для Украины

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 688 0

WP: без помощи США Украину ждет полный крах в конфликте с Россией

«Если продержится»: в США назвали два сценария завершения конфликта для Украины

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

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Тема:
Спецоперация

Причем, даже в самом лучшем из них киевский режим не ждет ничего хорошего.

Без помощи США Украину ждет полный крах в конфликте с Россией. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации правительства Штатов.

По мнению неназванного американского политика, Вашингтон предвидит целый ряд «мрачный сценариев», к которым стоит готовиться киевскому режиму без дополнительных иностранных вливаний.

«Отсутствие дополнительной помощи не пойдет Украине на пользу, это может привести к потенциальному коллапсу. Но суть в том, что даже если Украина продержится, в действительности мы говорим о том, что на это уйдут бесчисленные жизни», — говорит чиновник.

При этом худшим развитием событий в США называют прорыв украинской обороны силами российской армии. А вот лучим вариантом для ВСУ в их текущем положении Штаты считают огромные потери.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Боррель сделал паническое заявление об Украине.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Тема:
Спецоперация
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