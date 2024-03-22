Армия понарошку или серьезный спорт? Что такое страйкбол и почему он важен для России

Популярность этой игры приближает победу страны в спецоперации, уверены специалисты.

Вот уже почти тридцать лет в России медленно, но верно развивается такое игровое направление как страйкбол. Возможно, вы слышите это слово впервые, однако сотни тысяч людей по всей стране не просто увлекаются, а буквально живут этим хобби. Но что это вообще такое и почему так захватывает дух?

Не просто игра

Страйкбол — это командная военно-тактическая игра с использованием специального небоевого оружия. Его не стоит путать с более известным в массах пейнтболом, где игроки стреляют друг в друга шариками с краской из специальных ружей-маркеров. В страйкболе используется так называемая «мягкая пневматика», которая работает на электроприводе или специальном газе и стреляет пластиковыми шариками диаметром в 6 миллиметров, а оружие и снаряжение игроков порой неотличимо от реальных военных образцов.

СТРАЙКБОЛЬНЫЙ АВТОМАТ. ANTHONY ANEX / ТАСС

Если вдруг по описанию вам показалось, что страйкбол — это какое-то ребячество и обычные детские «игры в войнушку», то вы глубоко заблуждаетесь. В 2018 году Министерство спорта Российской Федерации включило страйкбол во Всероссийский реестр видов спорта, а с началом специальной военной операции многие игроки либо сами пошли на фронт добровольцами, либо начали активно помогать нашим бойцам в тылу.

5-tv.ru решил углубиться в историю этого необычного направления, а также узнать: может ли страйкбол в России стать более современным и простым в освоении аналогом начальной военной подготовки?

Откуда растут ноги

Как же появился страйкбол? По распространенной легенде он пришел к нам из Японии. Согласно ей, после окончания Второй мировой войны, японская армия была распущена, военные заводы и учебные заведения закрыты, а в новой послевоенной конституции на законодательном уровне был прописан отказ Японии от участия в военных конфликтах.

Однако, найдя лазейку в законодательстве, силы самообороны Японии изобрели специальное «игрушечное» оружие, которое начали использовать для учений и отработок тактики. Вместо пороха и свинца такие стволы использовали сжатый газ и пластиковые шарики. Попадание такого шарика по человеку оставляло лишь небольшие синяки, что позволило без риска для солдат проводить тренировки, а легальный статус «оружия» давал возможность заниматься военной подготовкой. Позже эту практику заимствовали и армии других стран, а гражданские стали использовать «мягкую пневматику» для развлечения.

До России страйкбол, который на Западе называется airsoft (от слов air — воздух и soft — мягкий — Прим. ред.) добрался в 1997 году. В 2005 году начали формироваться страйкбольные организации, появились первые команды. Уже к 2012 году в России насчитывалось около 150 страйкбольных команд и несколько крупных объединений.

В 2014 году появилась общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация страйкбола России», в которую на сегодняшний день входят 35 страйкбольных организаций из 29 регионов РФ. Именно «Федерацию страйкбола» стоит благодарить за то, что из обычного хобби игра превратилась в полноценный спорт с официальным перечнем правил и чемпионатами всероссийского масштаба.

ВКонтакте / Министерство спорта Российской Федерации / minsportrf; личный архив Андрея кошкина; 5-tv.ru

Суть игры

А что вообще представляет из себя страйкбол? Как взаимодействуют игроки? Каких целей пытаются достичь? Сколько длятся игры? Обо всем по порядку.

В страйкболе две команды игроков (зачастую отыгрывающие роль вооруженных сил той или иной страны) либо сражаются за условные точки на поле боя, либо пытаются «устранить» всех бойцов противника. Существует огромное множество сценариев, по которым проходят страйкбольные игры. Среди них: игра на выбывание, захват флага, удержание точки, штурм-оборона, спасение заложника и так далее.

Главным правилом на любой страйкбольной игре является честность. В отличие от пейнтбола, где попадание по игроку легко отследить по пятнам краски, тут подобных маркеров нет. Поэтому среди страйкболистов действует негласное правило — при первом же попадании по игроку, тот обязан покинуть поле боя.

Игры могут длиться как несколько часов, так и несколько дней, включая еду и сон прямо на поле боя. Такие игры, обычно, проводятся на крупных полигонах, порой даже с привлечением транспорта и боевой техники. Зачастую, на подобных больших играх внешний вид и снаряжение игроков должны соответствовать обыгрываемому периоду времени и подразделению, количество «патронов» строго ограничено, а помимо обычного выбывания из игры также существует правило «ранения» и полноценная тактическая медицина.

боец. ANTHONY ANEX / ТАСС

На так называемых «воскресках» (коротких играх на небольших территориях — Прим. ред.) требования намного более щадящие. Игроку необходимо иметь при себе только защитные очки и «привод» — так среди страйкболистов называется оружие. Обычно, именно «воскрески» становятся точкой входа новичков в хобби, так как они не требуют особых навыков, больших денежных трат и позволяют почувствовать себя героем боевика или компьютерной игры.

Что там с деньгами?

К сожалению, именно вопрос финансов зачастую отпугивает новичков. Самый хлипкий и дешевый пластиковый страйкбольный автомат обойдется вам примерно в семь тысяч рублей, а ценник на качественные стальные «приводы» может спокойно достигать ста тысяч. Но на одном автомате далеко не уедешь — для полноценного отыгрыша, а также для допуска к серьезным играм потребуется бронежилет, каска, форма, подсумки, оружейные ремни, кобуры, дополнительное оружие и т. д. Список можно продолжать до бесконечности.

Также не забывайте, что зачастую оружие «из коробки», а в особенности самое дешевое, обладает не самыми лучшими характеристиками, поэтому многие опытные игроки занимаются улучшением своих «приводов» в специальных мастерских, что порой может быть даже дороже, чем изначальная стоимость «ствола».

Еще одной дырой в вашем кошельке станут страйкбольные шары. За одну игру страйкболист может израсходовать до нескольких тысяч шаров, которые придется покупать заново. А если вы владелец «привода», который работает на газе, будьте готовы раскошелиться на топливо и смазку для вашего оружия.

Вся жизнь — игра

Тем не менее, несмотря на высокий порог вхождения, страйкбол набирает все большую популярность.

«Я бы разделил людей, которые занимаются страйкболом и тех, которые о нем немного слышали. Для людей, которые им занимаются, это вот прямо формат жизни, и я тут ничуть не преувеличиваю. То есть мы стараемся прожить неделю как можно быстрее, для того, чтобы снова встретиться с друзьями, вновь окунуться в те эмоции, которые мы переживаем, погрузиться в тот мир, который пытаемся создать. Потому что некоторые проекты ролевые: кто-то там является командиром команды, кто-то наставником, кто-то там снайпер и у него тоже свои планы, кто-то оператор, кто-то фотограф, кто-то ведущий и так далее. Поэтому для игроков, которые давно занимаются страйкболом, это неотъемлемая часть жизни. Я бы хотел, чтобы наше хобби развивалось семимильными шагами. Оно и сейчас развивается, но мне бы хотелось, чтобы его популяризировали», — рассказал командир одной из страйкбольных команд Константин Колобухов, с позывным Логон.

Не могло не повлиять на резкое повышение интереса к игре и начало специальной военной операции. Среди добровольцев, отправившихся на фронт, большое количество бывших страйкболистов, а многие из игроков «на гражданке» активно поддерживают наших бойцов и держат связь с ребятами на передовой.

СВО. Ягодкин Дмитрий / ТАСС

«Среди страйкболистов есть люди, которые добровольно идут на СВО, и естественно им эти навыки помогают. Было таких, наверное, две волны. Первая категория людей — это те, которые ушли на СВО, потому что приписывают себя к военному сегменту. Вторая категория людей появилась на страйкбольных тренировках — они хотят поднатаскать свои навыки перед призывом. Благое дело, мы там занимаемся с инструктором, у нас с этим все хорошо», — поясняет Константин.

Это учеба и игра

На фоне сплочения народа и роста патриотических настроений среди молодежи, в страйкбол потянулись новые игроки, которые видят в этой игре самый доступный способ получить базовую военную подготовку. К тому же в нашей истории уже был подобный опыт.

Еще в советские годы среди пионеров получила распространение военно-спортивная игра «Зарница», которая по своей сути очень сильно напоминает страйкбол. Она была создана Центральным комитетом Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи с целью военно-патриотического воспитания советских юношей и девушек и даже входила в программу начальной военной подготовки для школьников.

Пионеры играют в зарницу. © РИА Новости / Игорь Уткин

Времена идут, прогресс не стоит на месте, и сегодня вместо деревянных автоматов и бумажных погонов вполне можно использовать страйкбольные «приводы» и снаряжение. Что же по этому поводу думают специалисты?

«Именно коллектив и дает воспитание. Общество дает человеку понимание о том, что такое хорошо и что такое плохо, что можно и что нельзя. Иначе у кого юношам учиться? Понятное дело, что, если к нам придет взрослый человек, нам будет трудно показать, объяснить и донести до него многие моменты. Но мы на практике наблюдали такие ситуации, когда к нам приходили молодые парни, а потом приводили своих сыновей. И учатся они у нас не водку пить, а коллективным действиям. Но тут очень важный момент — такая тонкость, которую следует соблюдать. Чтобы чему-то научиться, нужно учиться у тех, кто умеет. А в страйкболе не все поголовно воины. И поэтому очень важно правильно выбрать команду и того, у кого ты будешь учиться этому ремеслу. А там есть чему учиться: как держать автомат, как бежать, как передавать и получать информацию, как и для чего совершать маневр и так далее. Поэтому, если есть у кого учиться — это пойдет вам только на пользу, если не у кого — лучше не учиться плохому», — считает Логон.

Интересно, что мнение страйкболистов разделяют и люди, непосредственно связанные с военным делом. Так, например, доктор политических наук и эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин считает, что страйкбол просто необходимо популяризировать.

«Да, конечно, я глубоко в этом убежден. С того момента, как только он появился и стал расцветать у нас в стране, я сравнивал его с тактической выучкой военнослужащих. Я вспоминаю свои курсантские годы, когда на тактических занятиях мы смеялись: „Вот если бы были боевые патроны — тогда бы мы крепче пригибались“. А вот шарики как раз и характеризуют тот факт, что вы можете оказаться в зоне, где противник вас в состоянии уничтожить. А если вы будете вести себя разнузданно, нарушая меры безопасности, то наверняка будете условно „убитым“. Так что я глубоко убежден, что нужно и проводить занятия, и интегрировать в наши патриотические игры молодежь. Да и взрослые с большим удовольствием пытаются выяснить, кто же из них лучше владеет оружием и умеет организовать свои действия в составе группы. Тем более, победа в значительной степени зависит от мастерства и навыка действовать коллективно каждого», — высказался эксперт.

Как начать?

Так как же стать частью страйкбольного сообщества? Если вас не отпугнули необходимость в дисциплине, стоимость снаряжения, физические нагрузки и прочие непростые особенности этой военной игры, то в первую очередь необходимо озаботиться поиском команды.

«Возможно, если вы родом из какой-то далекой деревни нашей необъятной Родины, то вокруг вас знающих о страйкболе людей вряд ли будет много. Но если вы живете в каком-либо мегаполисе или даже просто городе средних размеров, то вы легко найдете людей, с которыми можно будет этим заниматься. Есть интернет, есть специальные форумы. Ребята не скрываются — наоборот, мы рады видеть новых людей среди нас», — успокаивает Логон.

Страйкбол не зря получил среди игроков неформальное название «игра друзей». Главными принципами страйкболистов всегда являются открытость, честность и взаимовыручка. Новичкам принято помогать и не винить их в ошибках, ведь каждый страйкболист понимает — когда-то и он сам был «салагой» в дешевых очках и с пластмассовым автоматом. К тому же, без сплоченности в команде, ни один бой не выиграть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что культурные центры Москвы станут современными пространствами.