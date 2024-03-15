Умер народный артист России Александр Ширвиндт

Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт умер в больнице. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель культурного учреждения Сергей Газаров.

«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю», — говорит он.

Александр Ширвиндт родился в Москве 19 июля 1934 года. Его родители, музыкант Анатолий Ширвиндт и редактор концертного отдела Московской филармонии Раиса Ширвиндт, переехали в город Чердынь в Пермском крае во время Великой Отечественной войны.

В 1943 году семья вернулась в Москву, где мальчик пошел в первый класс. Родители надеялись, что он сделает музыкальную карьеру, но тот не проявлял интерес к урокам фортепиано.

В итоге Александр поступил в музыкальную школу, но затем покинул ее. Затем он поступил в Театральное училище имени Щукина и на юридический факультет МГУ.

В 1952 году он стал студентом Щукинского училища и после окончания сразу перешел в Театр-студию киноактера. В 1956 году он попал в Театр имени Ленинского Комсомола (позднее — «Ленком»), где он работал до 1968 года, а затем перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной.

В 1970 году он начал работать в Театре сатиры, где успел сыграть более 30 ролей и стать художественным руководителем. При этом в 1957-м Ширвиндт женился на архитекторе Наталии Белоусовой.

У них родился сын Михаил, который также стал актером, супруги состояли в браке более 60 лет. В 2000 году Ширвиндт стал художественным руководителем Театра сатиры.