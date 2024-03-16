Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт незадолго до смерти размышлял над тем, почему он так долго живет. Своими философскими мыслями он делился на большой пресс-конференции, посвященной юбилейному сезону Театра сатиры.

«Ребята, знаете что? Когда долго живешь, то иногда думаешь, зачем? А потом понимаешь, что выхода другого нет, раз родился. А какие варианты? Альтернативы нет! И тут приходят мысли о том, чтобы как-то приспосабливаться», — отметил тогда Ширвиндт.

О смерти артиста стало известно 15 марта, Ширвиндт умер в возрасте 89 лет. Из-за преклонных лет и хронических заболеваний в последнее время артист перестал посещать мероприятия.

Появление Ширвиндта в ноябре 2023 года в театре спровоцировало нешуточный переполох: пропавший из поля зрения на время актер сильно сдал, набрал лишний вес и все чаще сидел, чем вставал и ходил. Для опоры он использовал трость, а говорить предпочитал исключительно шепотом.

В начале этого года стало известно о том, что артист оказался в больничной палате в новогоднюю ночь. Он попал в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского.

Как тогда сказал 89-летний артист, когда долго живешь, то привыкаешь к жизни, но ничего вечного не бывает. Поэтому, если организм дает сбои, важно попасть в хорошие руки, заметил он.

Ширвиндт родился в Москве 19 июля 1934 года. Его родители, музыкант Анатолий Ширвиндт и редактор концертного отдела Московской филармонии Раиса Ширвиндт, переехали в город Чердынь в Пермском крае во время Великой Отечественной войны.

В 1943 году семья вернулась в Москву, где мальчик пошел в первый класс. Родители надеялись, что он сделает музыкальную карьеру, но тот не проявлял интерес к урокам фортепиано.

В итоге Александр поступил в музыкальную школу, но затем покинул ее. Затем он был зачислен в Театральное училище имени Щукина и на юридический факультет МГУ.

В 1952 году будущий артист стал студентом Щукинского училища и после окончания сразу перешел в Театр-студию киноактера. В 1956 году он попал в Театр имени Ленинского Комсомола (позднее — «Ленком»), где служил до 1968 года, а затем перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной.

В 1970 году он начал работать в Театре сатиры, где успел сыграть более 30 ролей и в итоге стать художественным руководителем. При этом в 1957-м Ширвиндт женился на архитекторе Наталии Белоусовой.

У них родился сын Михаил, который также стал актером, супруги состояли в браке более 60 лет. В 2000 году Ширвиндт стал художественным руководителем Театра сатиры.

Самыми его яркими ролями являются работы в таких кинокартинах, как «Ирония судьбы, или С легким паром», «Трое в лодке, не считая собаки», «Самая обаятельная и привлекательная», «Бабник» и другие.

Ширвиндт стал художественным руководителем Московского академического театра сатиры 24 года назад, президентом учреждения — в 2021-м. На посту худрука его заменил Сергей Газаров.

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