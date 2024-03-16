Два человека погибли при обстреле Белгорода украинскими боевиками

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 25 0

Гладков: два человека погибли и три пострадали при обстреле Белгорода украинскими боевиками

Два человека погибли при обстреле Белгорода украинскими боевиками

Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov

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Мужчина и женщина скончались на месте.

Украинские боевики атаковали Белгород, ударив по мирному городу реактивными снарядами. Как сообщает губернатор области Вячеслав Гладков, в результате атаки два человека погибли, есть раненные.

Мужчина и женщина скончались от полученных травм на месте.

Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov

«Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Жители в нем не пострадали. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак», — пишет глава области в своем Telegram-канале.

Среди пострадавших — сын погибшей женщины, за его жизнь сейчас борются врачи. У него осколочные ранения на голове, плече и грудной клетке. Еще двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы, они также госпитализированы.

По словам Гладкова, есть разрушения в городе: выбитые окна, поврежденные лоджии, автомобили и частные хозяйства. На местах работают оперативные службы. Последствия уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ нанесли удар из РСЗО по мирным кварталам Белгорода.

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