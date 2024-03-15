ВСУ нанесли удар из РСЗО по мирным кварталам Белгорода
Все ракеты перехвачены, но есть погибший и раненые осколками.
Фото, видео: 5-tv.ru
В Белгороде процесс голосования прерывают сигналы ракетной опасности. Жители, которые пришли на избирательные участки, вынуждены спускаться в укрытия.
И после отмены тревоги возвращаться. Украина атакует мирный город из системы залпового огня «Вампир».
Все ракеты перехвачены, но есть погибший и раненые осколками. Подробности — у корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
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