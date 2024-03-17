«Это был удар»: о чем до конца жизни жалела Нина Дорошина

Ее роман с Олегом Ефремовым был бурным и сложным — пара так и не смогла обрести счастье.

Жизнь артистов всегда очень насыщенна, а из-за творческой натуры многие эмоции они чувствуют намного ярче. Так, настоящей «слабостью» людей искусства является любовь — именно этому возвышенному чувству им бывает так сложно сопротивляться.

Почти всю свою жизнь не могла противостоять любви и знаменитая актриса театра и кино Нина Дорошина. Избранником звезды стал актер и режиссер Олег Ефремов.

Многие публицисты неоднократно пересказывали их историю отношений, которая, несмотря на свою насыщенность, так и не закончилась счастливо.

Бурная страсть

Олег Ефремов и Нина Дорошина. Кадр из х/ф «Первый эшелон», реж. Михаил Калатозов, 1955 г.

Дорошину не один раз предупреждали, что Ефремова не стоит воспринимать всерьез — артист слишком непостоянен. Но все же молодая Нина не устояла. Они познакомились на съемках фильма «Первый эшелон», когда ему было 28, а ей — 21. Яркий мужчина сразу произвел впечатление на молодую девушку.

Их роман закрутился во время репетиций спектакля «Голый король» в театре «Современник». Тогда Олег Ефремов уже развелся со своей первой женой Лилией Толмачевой и был влюблен в актрису Ирину Мазурук, которая позже подарила мужчине дочь Анастасию.

Когда Дорошина начала играть в «Голом короле», знаменитый режиссер наконец заметил харизматичную девушку. Пара начала встречаться, однако «Донжуан» также строил отношения и с Аллой Покровской.

Страшное решение

Неожиданно Дорошина узнала, что беременна. Ефремов невероятно обрадовался, но звать под венец любимую не собирался — просто познакомил ее с родителями. Артистка не хотела «привязывать» избранника к себе с помощью ребенка, поэтому решилась сделать аборт вопреки предостережениям родителей. Возможно, страшная процедура прошла не так гладко — знаменитость никогда так и не стала мамой.

По иронии судьбы спустя несколько месяцев Нина узнала, что ее «соперница» Алла тоже беременна. Артист, судя по всему, сделал выбор в «пользу» Покровской — они быстро поженились, а чуть позже на свет появился мальчик Миша.

«Сенсацией стало то, что Олег женился на Покровской. Для всех это был удар, а для Нинки — просто катастрофа. Она была так расстроена», — рассказывала близкая подруга Нины Михайловны, актриса Вера Карпова, во время телепередачи на федеральном канале.

Дорошиной пришлось убеждать себя, что Ефремов просто захотел «поступить благородно». Она предпочла не разрывать тайный роман с любимым мужчиной, несмотря на его официальный брак.

Поломанная судьба

Нина Дорошина и Олег Даль. Кадр из х/ф «Первый троллейбус», реж. Исидор Анненский, 1962 г.

Чуть позже в «Голом короле» стал принимать участие актер Олег Даль, которого «поручили» артистке. Он был моложе на шесть лет, однако не смог устоять перед коллегой. Признался в своих чувствах мужчина на съемке фильма «Первый троллейбус» в Одессе, когда Нина в расстроенных чувствах решила искупаться в ночном неспокойном море. Причиной переживаний снова был Ефремов.

В столицу актеры уже вернулись парой. Они поспешили поселиться вместе и даже назначили дату свадьбы. Многие порадовались за артистов, но только не бывший спутник Дорошиной. Несмотря на то, что он никогда не стремился видеть ее своей женой и не уговорил оставить ребенка, а также расписался с Покровской, Ефремов не принял счастливую новость. Артист даже попытался испортить торжество молодоженам, уличив Дорошину в неверности.

Нина и Олег недолго пробыли вместе — брак быстро распался. У Даля так и не сложилась семейная жизнь — он постоянно вспомнилась свою бывшую возлюбленную и не мог смириться с ее выбором. Актер стал падок на спиртное, а после «Современника» сменил несколько театров. Уезжая из России, артист неожиданно нагрянул к Дорошиной для того, чтобы попрощаться. В тот момент она не догадалась, что действительно никогда больше не увидит бывшего избранника — через несколько дней он скончался.

Невозможность расстаться

После развода знаменитость еще встречалась с Ефремовым, а актер продолжал изменять своей супруге. Затем в театр пришла актриса Анастасия Вертинская, в которую артист влюбился беспамятства, чего звезда уже выдержать не могла.

Рано или поздно она решила связать себя узами брака. Нина Дорошина вышла замуж за Владимира Ишкова — мужчина работал в «Современнике» мастером по свету. Вместе они прожили около 20 лет вплоть до самой смерти Ишкова в 2004-м.

Алла Покровская терпела измены Олега Ефремова на протяжении восьми лет, примерно столько же они прожили раздельно до официального развода. В конце своих дней режиссер вспоминал всех своих женщин, однако попрощаться захотел лишь с Ниной Дорошиной. Только незадолго до смерти он понял, что именно эту женщину любил по-настоящему.

Но приехать она не смогла. Знаменитая актриса не оставила любимых студентов, у которых в Театральном институте имени Бориса Щукина проходил важный показ. Спустя несколько часов после последнего звонка Ефремова Дорошина узнала, что он умер.

Нина Михайловна ушла из жизни в 2018 году. Как и Олег Николаевич, перед уходом она тоже кое-что осознала. Актриса пожалела, что не родила от режиссера ребенка и всю жизнь бессмысленно мечтала выйти за него замуж.

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