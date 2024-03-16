«Умеем плодотворно молчать»: Боярский раскрыл секрет отношений с Луппиан

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 18 0

Боярский назвал плодотворное молчание секретом крепких отношений

«Умеем плодотворно молчать»: Боярский раскрыл секрет отношений с Луппиан

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

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Жена легендарного артиста очень вкусно готовит.

Народные артисты России Михаил Боярский и Лариса Луппиан скоро будут в браке уже 48 лет. Актер раскрыл секрет крепких отношений изданию «Антенна».

«Самое главное, что мы можем находиться вдвоем где, когда и сколько угодно. При этом не надоедаем друг другу. Еще мы умеем плодотворно молчать», — рассказал Боярский.

Еще он ценит в супруге ее кулинарные навыки. Лучше всего актриса делает пирожки для внуков, а вот супруг, как правило, не успевает угоститься выпечкой жены.

Также у Луппиан отличные борщ и щи, подчеркнул Боярский. Он поделился, что его супруга из Ташкента, поэтому она мастер в национальной кухне.

Сам же Боярский будет есть все, что ему дадут. Однако актер может приготовить себе и сам: например, он умеет варить пельмени и делать яйца вкрутую, но в целом трудиться на кухне не любит.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что врачи спасли Михаила Боярского от инфаркта.

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