Путин поздравил власти Крыма с 10-летием воссоединения полуострова с Россией

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 25 0

Что сказал глава государства по этому случаю?

Путин поздравил власти Крыма с 10-летием воссоединения полуострова с Россией

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АЛЕКСАНДР ПОЛЕГЕНЬКО

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Президент Владимир Путин по телефону поздравил руководство Крыма с десятилетием воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Владимир Путин по телефону поговорил с (главой Крыма Сергеем — Прим. ред.) Аксеновым, (руководителем парламента Владимиром — Прим. ред.) Константиновым, (экс-полпредом в Крымском федеральном округе Олегом — Прим. ред.) Белавенцевым и (бывшим мэром Севастополя Алексеем — Прим. ред.) Чалым и поздравил их с десятилетием воссоединения Крыма с Россией», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что отказ западных стран признавать результаты референдума о вхождении полуострова в состав страны объясним.

Это нежелание связано с сорвавшейся попыткой вытеснения Черноморского флота из Севастополя и образования там военной базы, подчеркнул он.

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