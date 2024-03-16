«Истеричное нежелание»: Мурадов объяснил отказ Запада признать Крым российским

Возращение полуострова в состав РФ сорвало определенные планы европейских стран.

Отказ западных стран признавать результаты референдума в Крыму о вхождении полуострова в состав Российской Федерации объяснимо — нежелание связано с сорвавшейся попыткой вытеснения Черноморского флота из Севастополя и образования там военной базы. Такое заявление сделал постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Как объяснил вице-премьер правительства региона, угроза существованию Черноморского флота оставалась, несмотря на подписанное соглашение между Россией и Украиной о статусе и условиях его пребывания на территории Незалежной.

«Украинские власти не переставали поднимать вопрос о прекращении нахождения Черноморского флота в Крыму, что представляло для России неприемлемую угрозу», — рассказал Мурадов.

Возвращение Крымского полуострова в состав России обеспечило государству стратегическую стабильность и безопасность на южном и юго-западном направлениях, которую в течение долгого времени старались подорвать геополитические противники РФ, заметил политик. Недружественные страны планировали «после госпереворота 2014 года заполучить Севастополь в качестве своей военной базы».

«Этим и объясняется столь жесткое, и я бы сказал, истеричное нежелание Запада признать легитимный референдум в Крыму и правомерность его воссоединения с Россией», — заключил Мурадов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме пригрозили Украине фатальными последствиями в случае атаки на Крым.