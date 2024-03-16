«Истеричное нежелание»: Мурадов объяснил отказ Запада признать Крым российским

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 43 0

Мурадов: Запад не признает референдум из-за срыва планов по военной базе в Крыму

«Истеричное нежелание»: Мурадов объяснил отказ Запада признать Крым российским

Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Возращение полуострова в состав РФ сорвало определенные планы европейских стран.

Отказ западных стран признавать результаты референдума в Крыму о вхождении полуострова в состав Российской Федерации объяснимо — нежелание связано с сорвавшейся попыткой вытеснения Черноморского флота из Севастополя и образования там военной базы. Такое заявление сделал постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Как объяснил вице-премьер правительства региона, угроза существованию Черноморского флота оставалась, несмотря на подписанное соглашение между Россией и Украиной о статусе и условиях его пребывания на территории Незалежной.

«Украинские власти не переставали поднимать вопрос о прекращении нахождения Черноморского флота в Крыму, что представляло для России неприемлемую угрозу», — рассказал Мурадов.

Возвращение Крымского полуострова в состав России обеспечило государству стратегическую стабильность и безопасность на южном и юго-западном направлениях, которую в течение долгого времени старались подорвать геополитические противники РФ, заметил политик. Недружественные страны планировали «после госпереворота 2014 года заполучить Севастополь в качестве своей военной базы».

«Этим и объясняется столь жесткое, и я бы сказал, истеричное нежелание Запада признать легитимный референдум в Крыму и правомерность его воссоединения с Россией», — заключил Мурадов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме пригрозили Украине фатальными последствиями в случае атаки на Крым.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.87
0.23 99.97
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:16
Народный артист РФ Сергей Безруков проголосовал на выборах президента РФ
10:00
Сокрушающие удары «Солнцепеками». Лучшее видео из зоны СВО за день
9:45
Глава ЦИК Памфилова проголосовала на выборах российского лидера
9:27
Романтика впереди времени: как люди находили свою любовь в начале ХХ века
9:11
Явка избирателей на выборах президента РФ превысила 36,5%
9:01
«Истеричное нежелание»: Мурадов объяснил отказ Запада признать Крым российским

Сейчас читают

Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт
«Она является слабой стороной»: придется ли Mia Boyka платить полмиллиарда за права на свои песни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок