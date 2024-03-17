«Я не буду лукавить»: Брухунова раскрыла первые подробности о дочери

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 144 0

Брухунова рассказала, что родила дочь в 2023 году

Фото, видео: Instagram* / bruhunova; 5-tv.ru

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И заодно поблагодарила фанатов за слова поддержки.

Жена юмориста Евгения Петросяна, блогер Татьяна Брухунова предоставила поклонникам новую информацию о дочери. Звезда призналась, что наследница появилась на свет еще в 2023 году.

«Я не буду лукавить, не скажу вам сразу, что дочь родилась на днях. Это неправда. Дочь родилась в прошлом году», — рассказала знаменитость в личном блоге.

Блогер также выразила благодарность всем, кто поздравил ее с рождением дочери. Она пообещала поделиться подробностями о ситуации, когда будет готова к этому.

Для многих подписчиков новость о рождении ребенка стала неожиданностью, ведь ранее пара нигде не упоминала о беременности Брухуновой. Более того, никто не видел супругу Петросяна беременной, а ведь она активно ведет свой блог, где периодически показывает себя.

Некоторых этот факт натолкнул на подозрения о том, что супруги якобы воспользовались услугами суррогатной матери. Брухунова же вступила в заочный диалог с комментаторами и пояснила, что просто не выносила свою беременность на публику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брухунова набросилась на подписчиков за вопросы об интимных проблемах Петросяна.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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