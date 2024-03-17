«Интуиция не подводит»: певица Нюша рассказала о ревности в браке

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 23 0

Певица Нюша: подозрения в измене не возникают на пустом месте

«Интуиция не подводит»: певица Нюша рассказала о ревности в браке

Фото: www.globallookpress.com / Nyusha

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Звезда прислушивается к своим чувствам в непонятных ситуациях.

Певица Нюша высказалась о своем отношении к ревности. Она призналась, что ранее легко могла проверить телефон партнера, однако теперь изменила подход к данному вопросу.

«Считаю, что это неправильно. Но несколько раз, да, были моменты, когда меня охватывало желание прояснить ситуацию», — сообщила она в интервью на YouTube-канале.

Звезда объяснила, что если начать вести диалог со спутником, то таких ситуаций происходить не будет. С возрастом Нюша осознала, что необходимо осторожно относиться к личным границам возлюбленного.

Но добавила, что чаще всего подозрения в измене не возникают на пустом месте. И интуиция певицы никогда ее не подводит.

В сети активно обсуждают слухи о том, что певица якобы разводится с бизнесменом Игорем Сивовым. На одном из мероприятий журналисты заметили, что исполнительница появилась на публике без обручального кольца.

А вскоре по сети активно распространялись фотографии, на которых похожий на мужа Нюши человек обнимал неизвестную девушку. Кадры только добавили масла в огонь и усилили слухи о возможном разводе.

Директор певицы отмечал, что у пары нет никаких конфликтов. Они прекрасно ладят, а слухи о разрыве не имеют под собой каких-либо оснований, заверил представитель звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что находящаяся на грани развода Нюша начала гадать на картах Таро.

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