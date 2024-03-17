«Интуиция не подводит»: певица Нюша рассказала о ревности в браке
Певица Нюша: подозрения в измене не возникают на пустом месте
Фото: www.globallookpress.com / Nyusha
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Звезда прислушивается к своим чувствам в непонятных ситуациях.
Певица Нюша высказалась о своем отношении к ревности. Она призналась, что ранее легко могла проверить телефон партнера, однако теперь изменила подход к данному вопросу.
«Считаю, что это неправильно. Но несколько раз, да, были моменты, когда меня охватывало желание прояснить ситуацию», — сообщила она в интервью на YouTube-канале.
Звезда объяснила, что если начать вести диалог со спутником, то таких ситуаций происходить не будет. С возрастом Нюша осознала, что необходимо осторожно относиться к личным границам возлюбленного.
Но добавила, что чаще всего подозрения в измене не возникают на пустом месте. И интуиция певицы никогда ее не подводит.
В сети активно обсуждают слухи о том, что певица якобы разводится с бизнесменом Игорем Сивовым. На одном из мероприятий журналисты заметили, что исполнительница появилась на публике без обручального кольца.
А вскоре по сети активно распространялись фотографии, на которых похожий на мужа Нюши человек обнимал неизвестную девушку. Кадры только добавили масла в огонь и усилили слухи о возможном разводе.
Директор певицы отмечал, что у пары нет никаких конфликтов. Они прекрасно ладят, а слухи о разрыве не имеют под собой каких-либо оснований, заверил представитель звезды.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что находящаяся на грани развода Нюша начала гадать на картах Таро.
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