Политика президента Штатов вызывает все больше вопросов даже у граждан страны.

Президент Джо Байден превращает США в Зазеркалье, где происходит все ровно наоборот по сравнению с тем, что он говорит. На «перевернутую» с ног на голову ситуацию обратил внимание один из самых активных критиков действующего президента, американский миллиардер Дэвид Сакс, который входит в сотню самых богатых людей США.

Судите сами: президент Штатов обещал ослабить российскую армию. Однако, по факту — численность российских войск выросла, солдаты приобрели боевой опыт. Получается, российская армия стала сильнее. Далее — Байден обещал помочь Украине отвоевать утерянные территории, по факту — все атаки ВСУ отбиты, российские войска наступают и освобождают земли Донбасса и Новороссии.

Президент США обещал разрушить санкциями российскую экономику. Но что мы видим? По факту санкции сильнее всего ударили по экономике главного союзника США в Европе — Германии, а российские заводы, особенно оборонные, загружены в две-три смены, и Россия показывает темпы роста выше, чем любая из стран G7.

Вся западная помощь подавалась под лозунгами о защите демократии и помощи простым украинцам. В реальности же президент Украины Владимир Зеленский отменил выборы, сослал самого авторитетного генерала в Лондон, и силой отлавливает рекрутов в армию. Украинцы задаются вопросом, действительно ли это демократия или, может быть, украинскому народу становится легче с каждым днем в зоне боевых действий? Почему же тогда от десяти до пятнадцати миллионов человек просто покинули страну, где жить становится только лучше?

Ну и, наконец, сама эта помощь. Речь идет, в основном, о кредитах, на которые на американских же и европейских арсеналах закупается вооружение.

Наконец, Байден обещал превратить Россию в страну изгоя. Что мы видим на любом форуме, не подконтрольном странам Запада? Россия блистает репутацией и находится в большом почете: портреты Путина появляются на улицах стран Ближнего Востока все чаще, а в Китае появились дорожные знаки на русском языке. Вместо «Евровидения», Олимпиады и «Оскара» страны БРИКС организуют свои творческие и спортивные соревнования. Байден хотел расколоть мир? Он сплотил тех, кому осточертело лицемерие Запада.

Штаты снова на перепутье. Выбор между Байденом и Трампом: по мне, так хрен редьки не слаще, с той лишь разницей, что хрен — всегда имеет резкий вкус, такой, на любителя, особенно старый, перезрелый, а редька может преподносить сюрпризы, но и то и другое можно приготовить, главное знать, как.

Пентагон начал готовиться к новой интервенции: на сей раз на Гаити. Там царят беспорядки, из страны бежал премьер-министр. Какая разница, кто сейчас в Белом Доме — демократ или республиканец, если методы все равно не меняются?

Лос-Анджелес. Район Венис изначально создавался для богемы как подражание итальянской Венеции. Но теперь все чаще здесь происходят странные истории.

Мужчина залез на телефонные провода и сидел там целый час, пока полиция его не сняла. В самом большом городе Калифорнии сейчас практически нет мест, где нельзя встретить бездомных. Лос-Анджелес красив только на картинках. В реальной жизни — по бульварам с пальмами гуляют отнюдь не голливудские звезды.

В Сан-Франциско ситуация еще более катастрофическая. Гламурный калифорнийский город давно потерял свой шарм, а число бездомных растет на 12 процентов в год! Больше четверти из общего числа — это семьи с детьми. Еще 22 процента — молодые люди в возрасте до 25 лет. Причем все эти люди преимущественно местные, а вовсе не мигранты.



Всего в Штатах более шестисот тысяч человек официально считаются бездомными. А сколько еще не учтено? Не менее трети жителей улиц страдают наркотической зависимостью, каждый четвертый — психическими заболеваниями, но полиция защищать от них не будет.

Показательный пример — Питтсбург. Там из-за дефицита финансирования стражи порядка больше не выезжают на «несрочные» вызовы. В этот список входят кражи, домогательства, преследование, взломы, хулиганские выходки. Сообщения о них поступают на автоответчик. В некоторых участках упраздняют ночные смены, оставив на трехсоттысячный город всего двадцать патрульных.

«Я уверен, что решение, которое мы приняли, улучшит положение дел в нашем подразделении и в городе, по сравнению с тем, что было раньше», — заявил шеф-полиции Питтсбурга Ларри Скиротто.

И на этом фоне настоящим издевательством над американцами выглядит проект бюджета на 2025 год, который представила администрация Байдена. В пояснительной записке — будто из параллельного мира доклады о том, что и с наркотиками Байден борется — успешно, и преступность при нем — снижается. В документе прямым текстом и вполне серьезно резюмируется — так хорошо американцы еще никогда не жили.

За последние три года Байден наблюдал за сильным финансовым восстановлением страны, смог повысить уровень экономики и достичь этого для американского народа. А будет еще лучше, убеждает Байден. Якобы лекарства, в том числе и рецептурные, станут более доступными и дешевыми.

«Я хочу ограничить стоимость инсулина на уровне 35 долларов для каждого американца! Каждого американца!» — обещал президент США с трибуны.

О чем не сказал Байден — так это о том, на что на самом деле уходит львиная доля американского бюджета. В первую очередь, это средства на сдерживание других государств и военные расходы — рекордные в истории США. И, по традиции, превосходящие траты на оборону десяти следующих государств вместе взятых.

«Запрос на 2025 финансовый год позволит нам продолжать инвестировать в основы нашей силы внутри страны в сотрудничестве с партнерами-единомышленниками для укрепления наших общих интересов», — заявил заместитель государственного секретаря по вопросам управления и ресурсов Рич Верма.

Только на модернизацию ядерного вооружения — заложено почти 20 миллиардов, из которых полтора миллиарда— на сдерживание России, еще четыреста миллионов на борьбу с влиянием Китая в мире, сто миллиардов — на поддержку Тайваня и еще 231 миллион — на финансовую разведку. Подробная дорожная карта упадка Штатов— так уже успели окрестить этот проект республиканцы.

«При всех внутренних проблемах США, о которых не устают твердить оппоненты действующей администрации — фокус в новом проекте бюджета — опять на армии и сдерживании других государств», — объясняет корреспондент Максим Прихода.

Украине Джо Байден посвятил много слов во время отчетности, и только. Реальные расходы на ВСУ не предусмотрены. Конгресс уже почти полгода не может согласовать выделение шестидесяти миллиарда долларов, из-за этого бюджет на текущий-то год — принять в полной мере так и не смогли.

«Лично я считаю, что эту помощь лучше потратить внутри страны на решение некоторых наших внутренних проблем, а не продолжать ее перекачивать наружу, чтобы разжигать пожар конфликта», — заявил Эрл Рассмусен, исполнительный вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне

Но совсем без штанов Украину не оставят: ей уже выделили триста миллионов долларов — копейки по сравнению с тем, что было раньше. В Штатах признаются — наскребли из остатков. Киев накануне раструбил, что в новом пакете помощи будут даже дальнобойные ракеты, чтобы бить по территории России, но с заявлением явно поторопился.

«Этот экстренный пакет, о котором мы объявляем, содержит большую партию артиллерийских снарядов и GMLRS для HIMARS», — заявил Джейк Салливан, советник по национальной безопасности.

Никому из них нечего сказать и про самолеты F-16, анонс которых случился еще год назад.

«За этим забором территория той самой знаменитой авиабазы Edwards. Это самый большой в мире и главный в Соединенных Штатах летный научно-исследовательский центр. Все новинки американских ВВС выходят, точнее, вылетают — отсюда», — объясняет корреспондент Максим Прихода.

Назвать F-16 новинкой — точно нельзя. Первый его полет — состоялся ровно полвека назад, на авиабазе по этому случаю был большой праздник.

«Испытания новых модификаций F-16 проходят здесь постоянно. Последняя — этой зимой. Американские военные осуществили 12 вылетов, в ходе которых самолетом в воздухе управлял искусственный интеллект. Эту версию F-16 украинцы точно не получат», — отмечает Прихода.

Так же было и с танками Abrams, имеющими до недавнего времени репутацию непобедимой супермашины.

«Миф о непобедимых Abrams был успешно развенчан в зоне СВО. Впрочем, на Украине присутствуют не самые новые их модификации. Американцы боятся, что в руки российских инженеров попадут их последние разработки, поэтому отправляют на Украину практически музейные экспонаты», — проясняет корреспондент Максим Прихода.

Верить в то, что украинцам когда-нибудь передадут супероружие, способное переломить ход кампании, продолжают, похоже только украинцы. Опыт СВО показывает, что зря, но деньги американских налогоплательщиков все равно освоят военные концерны, которые уже заработали на украинском проекты сотни миллиардов.