Центробанк России подал в суд на «КИВИ Банк»

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Евгения Романова
Евгения Романова 90 0

Еще в феврале организация лишилась лицензии из-за нарушения федеральных законов.

Центробанк России подал в суд на «КИВИ Банк»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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В Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от Центробанка России на акционерное общество «КИВИ Банк». Соответствующая информация появилась в картотеке судебных дел.

Иск был подан в четверг, 14 марта. Истец — Главное управление Банка РФ по Центральному федеральному округу, а ответчик — АО «КИВИ». Подробности не указываются.

Центробанк России отозвал лицензию у «КИВИ Банка» 21 февраля 2024 года. Причиной названы нарушения организацией федеральных законов. В том числе «КИВИ» был вовлечен в проведение высокорисковых операций. Суть в том, что они были направлены на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом.

Позднее в ЦБ заверили, что у «КИВИ Банка» хватит средств, чтобы вернуть деньги с кошельков своих клиентов. Предполагалось, что делать это будут в ходе принудительной ликвидации или банкротства. По данным аналитиков, банк имеет 9,3 миллиона электронных кошельков с 4,4 миллиардами рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что «КИВИ Банк» подал в суд на своих владельцев.

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