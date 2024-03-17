Центробанк России подал в суд на «КИВИ Банк»

В Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от Центробанка России на акционерное общество «КИВИ Банк». Соответствующая информация появилась в картотеке судебных дел.

Иск был подан в четверг, 14 марта. Истец — Главное управление Банка РФ по Центральному федеральному округу, а ответчик — АО «КИВИ». Подробности не указываются.

Центробанк России отозвал лицензию у «КИВИ Банка» 21 февраля 2024 года. Причиной названы нарушения организацией федеральных законов. В том числе «КИВИ» был вовлечен в проведение высокорисковых операций. Суть в том, что они были направлены на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом.

Позднее в ЦБ заверили, что у «КИВИ Банка» хватит средств, чтобы вернуть деньги с кошельков своих клиентов. Предполагалось, что делать это будут в ходе принудительной ликвидации или банкротства. По данным аналитиков, банк имеет 9,3 миллиона электронных кошельков с 4,4 миллиардами рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что «КИВИ Банк» подал в суд на своих владельцев.