Певица Юлия Михальчик появилась на публике впервые после вторых родов

В начале марта российская певица Юлия Михальчик поделилась новостью о том, что стала мамой во второй раз. На днях она появилась на ежегодной музыкальной премии «Виктория» — это первой выход исполнительницы в свет после родов, пишет Starhit.ru.

Поклонники оценили, что Михальчик спустя всего несколько недель выглядит очень хорошо. Исполнительница внимательно следит за внешностью и фигурой.

Певица долгое время скрывала свою беременность. О появлении второго ребенка на свет, пол которого Михальчк также не разглашает, стало известно в начале марта. Об отце ребенка звезда тоже ничего не рассказывает. Предположительно, им является успешный предприниматель.

Первенца Александра знаменитость родила от бизнесмена Владимира Гоева. В 2011 году она вышла за него замуж, однако брак распался спустя пять лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Михальчик родила второго ребенка.