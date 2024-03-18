«Он так распорядился»: в Театре сатиры раскрыли последнюю волю Ширвиндта

Народный артист РСФСР не дожил до юбилея буквально четыре месяца.

Президент Театра сатиры и народный артист РСФСР Александр Ширвиндт скончался 15 марта, но воспоминания о нем в артистической среде даже не собираются стихать. Неудивительно: 89-летний артист оставил огромное творческое наследие. Именно из-под крыла Ширвиндта выпорхнуло с десяток современных достаточно успешных актеров, а сам он в разное время играл в самых успешных спектаклях, перевернувших представление зрителей о театре. Он же умел критиковать отечественную культуру так емко, что обижаться на него было просто невозможно.

Любовь к театру и кино Ширвиндт, без ложного лукавства, пронес практически через всю жизнь. Не надломили артиста ни постоянные болезни, ни перенесенные операции. В 2016 году президент Театра сатиры впервые столкнулся с болями в сердце. Исследования в московском кардиологическом центре имени А. Н. Бакулева показали — Ширвиндт страдал от нарушений ритма сердца в острой стадии. Его состояние постепенно ухудшалось день ото дня, а через три года, когда вмешательство стало невозможно откладывать, артист все же лег на операционный стол.

Проблемы со здоровьем преследовали одна за другой

Казалось, проблема решилась, и работать Ширвиндт может в полную силу, но уже в июле 2022-го народного артиста госпитализировали со стенокардией, тогда врачи скорой застали его задыхающимся. Новый 2024 год актер встретил в госпитале.

О проблемах с сердцем в окружении Ширвиндта прекрасно знали: своего наставника и мэтра и ученики, и коллеги старались беречь как зеницу ока. Однако, были у Ширвиндта и другие проблемы, о которых в семье артиста умолчали.

Оказалось, что не так давно всеми любимый актер, режиссер и постановщик пережил операцию на почках. О вмешательстве Ширвиндт предпочитал не распространяться: о нем знал лишь сын и другие члены семьи, а также некоторые коллеги, пишет KP.RU.

Впрочем, и эта операция была далеко не единственной перенесенной артистом за последнее время. Долгие годы главной проблемой Ширвиндта было зрение: чтобы лучше видеть, мэтр перенес не одну операцию на глазах, но видеть в совершенстве не мог.

Все дни перед финальной госпитализацией актер театра и кино появлялся на пороге родного культурного учреждения с тростью, которая его ужасно раздражала. На расспросы о своем самочувствии Ширвиндт с юмором отвечал: его настигла старость. Жаловаться на жизнь и жалеть себя острослов Ширвиндт не любил, поэтому уже в апреле собирался вновь выйти на сцену со спектаклем «Где мы?». Возвращения артиста ждали без преувеличения все, но не сложилось.

Шансы на выздоровление были

Для многих коллег по цеху смерть президента Театра Сатиры стала большой неожиданностью. Несмотря на преклонный возраст в 89 лет Ширвиндт был очень молод душой: его невероятная активность и энергичность были видны невооруженным глазом. Очередная госпитализация, как оказалось, и вовсе была чуть ли не плановой. Прославленная советская актриса Наталья Селезнева рассказала журналистам, что Ширвиндта должны были выписать из больницы практически на днях. Жалоб на самочувствие у актера не было.

«Мишка, сын, должен был забрать его из больницы во вторник или в среду. Все шло к выздоровлению. А он взял и умер», — цитирует Наталью Селезневу KP.RU.

По уверениям театрального окружения Ширвиндта, в могилу артиста свели именно проблемы с сердцем, остальные же недуги стали «спусковым крючком», подорвавшим и без того слабое здоровье мэтра.

«Все спрашивают, от чего он умер? Сердце, сосуды. 29 декабря мы виделись в последний раз в театре. После спектакля я подержала его за руки, спросила: „Как ты?“. Конечно, давали знать и суставы, и сосуды…» — призналась она.

Композитор Юрий Антонов, в свою очередь, подчеркивает: на самочувствии Александра Ширвиндта однозначно сказалась его бурная молодость. Никогда не щадивший себя артист любил побаловаться курением трубки, что буквально подтачивало его здоровье день за днем.

«Когда человек молодой, он не думает о старости, о том возрасте, в котором мы находимся. Поэтому он выпивает, хорошо закусывает. А все это потом отрыгнется. Сто процентов отрыгнется. О старости нужно думать еще в молодости. Мне очень жаль Ширвиндта, очень жаль. Наша театральная сцена потеряла великого человека», — указал Юрий Михайлович в беседе с журналистом «МК».

Ученик Ширвиндта в Щукинском училище и режиссер Александр Житинкин спустя сутки после смерти Ширвиндта сознался: все друзья и знакомые с нетерпением ждали, когда мэтр покинет стены больницы и вернется в театр. Планировалось, что юбилей в честь 90-летия будет громким и соберет под одной крышей десятки выдающихся людей. Для президента Театра Сатиры готовили приятные сюрпризы и самые неожиданные подарки. Адресат их, к несчастью, не дождался.

«Многие знали, что он болеет. Но все готовились к его юбилею. Даже выбрали ему подарки. Учеников у него много по всему миру. Повсюду. И для нас его уход — это шок».

Похоронил самого близкого друга

Неизгладимый отпечаток грусти на Александре Ширвиндте в свое время оставила утрата дорогого сердцу человека и близкого друга — актера Михаила Державина. Артист ушел из жизни шесть лет назад, и с тех пор сам народный артист переживал потерю достаточно болезненно. В молодости и Ширвиндт, и Державин хвастались общими интересами, из-за которых часто вместе пропадали вне дома. Когда Державина не стало, в душе Ширвиндта что-то надломилось, он закрылся и стал чуть меньше доверять людям.

Более того, как оказалось, уже на прощании с другом Ширвиндт произнес фразу, ставшую практически сакральной.

«Когда мы прощались с Мишей (Державиным), Шура сказал у его гроба: „До свидания, друг. Скоро увидимся“. Эта фраза меня так резанула», — рассказала Наталья Селезнева.

Теперь осиротевшую постановку «Где мы», ставшую для Ширвиндта последней, в Театре сатиры уберут из репертуара. Худрук культурного учреждения Сергей Газаров официально объявил о своем решении прекратить показывать ее зрителям, при этом билеты на ближайшие сеансы, отмечает он, все еще действительны. Как оказалось, именно Ширвиндт официально попросил Газарова убрать постановку из репертуара, когда его не станет.

«Он играл в одном спектакле. К сожалению, спектакля больше не будет. Не потому, что трудно представить кого-то вместо него, а потому, что он так распорядился», — сообщил журналистам худрук театра Сергей Газаров в беседе с ТАСС.

Проводить наставника, артиста, руководителя и близкого друга в последний путь планируют 18 марта в стенах родного театра. На то, чтобы возложить цветы к гробу Ширвиндта, у родственников и друзей будет несколько часов. Покой Александр Ширвиндт обретет на Новодевичьем кладбище.

Как деятели культуры отозвались о смерти Александра Ширвиндта?

Заслуженный деятель искусств в РФ, композитор Владимир Дашкевич в беседе с 5-tv.ru назвал Ширвиндта революционером в искусстве. По его словам, именно благодаря работе артиста в театре и кино культура в России вышла на совершенно иной, недосягаемый в мире уровень.

«Я смотрел спектакль Эфроса «Снимается кино». Совершенно потрясающий спектакль. Шура совершенно потрясающе играл главную роль. Это был невероятнейший спектакль, который вызвал взрыв в театральном мире. Он подействовал как спусковой крючок, после которого все окружающие изменили свое отношение к искусству.

Это подействовало и на меня. Шура был прежде всего потрясающе умный и проницательный человек при удивительной доброжелательности. Он никого в жизни не обидел, но умел сказать обо всех недостатках, которые были. Да так, что это позволяло все недостатки исправить, да еще и получить удовольствие от разговора с таким потрясающим собеседником», — трогательно вспомнил о самых главных качествах Ширвиндта он.

Советский и российский актер, режиссер театра и кино Александр Калягин был достаточно сдержан — в разговоре с журналистами он емко заметил, что Ширвиндт, без преувеличения, был гениальным, великим человеком — Мэтром с большой буквы.

«Это человек, которого все уважали, все прислушивались к нему. Говорят в таких случаях, что уходят Могикане. Не просто большие актеры, а очень большие актеры. Они очень многое сделали для русского и советского искусства. То, какие выдающиеся роли играл Ширвиндт — не поддается оценке. Я потерял человека, которого счастлив был знать. Хохотал вместе с ним. Какое счастье общаться с выдающимися актерами. Он такой, от общения с которым я получал удовольствие», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru писал, какое наследство оставил Александр Ширвиндт.