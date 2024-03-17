МВД РФ возбудило 33 уголовных дела из-за проноса краски на избирательные участки

В МВД РФ было возбуждено 33 уголовных дела из-за попытки проноса краски или легковоспламеняющихся жидкостей на избирательные участки в период проведения президентских выборов. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

Всего, отметил он, было зафиксировано 52 подобных случаев. По ним было возбуждено 33 уголовных дела.

Горовой добавил, что правоохранителям с 15 марта и в последующие дни пришлось проявить бдительность и тщательно досматривать посетителей избирательных участков, а также наблюдать за их передвижениями от кабинок до урн. Удалось предотвратить 31 случай нарушений подобного рода.

Известно, что всего по факту нарушений в период проведения президентских выборов в России было возбуждено 61 уголовное дело, а также составлено 155 административных протоколов. С 15 марта также поступило 547 сообщений о ложном минировании участков.

В России в 21:00 по московскому времени завершилось голосование на выборах президента. Оно проходило по многодневной схеме, с 15 по 17 марта. В 28 регионах страны также была применена технология дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин приехал в свой выборный штаб в Гостином дворе.