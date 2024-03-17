Владимир Путин приехал в свой выборный штаб в Гостином дворе

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Срочная новость 45 0

Голосование на президентских выборах завершилось более двух часов назад. В настоящее время идет обработка бюллетеней.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Владимир Путин приехал в свой выборный штаб в Гостином дворе. Глава государства в первую очередь поблагодарил волонтеров за их работу на всем протяжении предвыборной кампании и в ходе голосования.

«Дорогие друзья, мне очень приятно в этот вечер быть вместе с членами своей команды, со своими единомышленниками, соратниками. Когда мы употребляем это слово — соратник, мы, как правило, подразумеваем как раз людей, которые близко мыслят, сопереживают, которые имеют общие цели — единомышленников», — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что именно ратники, от которых и произошло это слово, стояли на страже Отечества, защищая его и думая о будущих поколениях.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, президентские выборы завершились в 21:00 по московскому времени и проходили на 94 тысячах избирательных участках. Предварительно, явка по данным ЦИК составила 74,22%. Действующий глава государства Владимир Путин после подсчета 40% протоколов набрал 87,34% голосов. На втором месте представитель КПРФ Николай Харитонов — 3,8% голосов, на третьем от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 3,73%, на четвертом лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 2,96%.

Тема:
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