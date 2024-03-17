Владимир Путин приехал в свой выборный штаб в Гостином дворе
Голосование на президентских выборах завершилось более двух часов назад. В настоящее время идет обработка бюллетеней.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Владимир Путин приехал в свой выборный штаб в Гостином дворе. Глава государства в первую очередь поблагодарил волонтеров за их работу на всем протяжении предвыборной кампании и в ходе голосования.
«Дорогие друзья, мне очень приятно в этот вечер быть вместе с членами своей команды, со своими единомышленниками, соратниками. Когда мы употребляем это слово — соратник, мы, как правило, подразумеваем как раз людей, которые близко мыслят, сопереживают, которые имеют общие цели — единомышленников», — подчеркнул президент.
Глава государства добавил, что именно ратники, от которых и произошло это слово, стояли на страже Отечества, защищая его и думая о будущих поколениях.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, президентские выборы завершились в 21:00 по московскому времени и проходили на 94 тысячах избирательных участках. Предварительно, явка по данным ЦИК составила 74,22%. Действующий глава государства Владимир Путин после подсчета 40% протоколов набрал 87,34% голосов. На втором месте представитель КПРФ Николай Харитонов — 3,8% голосов, на третьем от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 3,73%, на четвертом лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 2,96%.
- 18 мар
- Владимир Машков и Артем Жога попросили прощения в Прощеное воскресенье
- 18 мар
- Путин о ходе спецоперации: инициатива полностью принадлежит ВС России
- 18 мар
- Владимир Путин набирает 87,17% голосов после подсчета 70,03% протоколов
- 18 мар
- «Мы все соратники!» — Путин поблагодарил пришедших проголосовать россиян
- 17 мар
- Путин набирает 86,49% голосов после обработки всех протоколов на Алтае
- 17 мар
- Памфилова: выборы президента России прошли очень достойно
- 17 мар
- «За будущее и стабильность»: во Франции высоко оценили выборы президента РФ
- 17 мар
- Путин побеждает на выборах в Хакассии после обработки 100% бюллетеней
- 17 мар
- Путин лидирует на выборах президента в Приморье с 87,84% голосов
- 17 мар
- Путин лидирует с 87,34% голосов на выборах по итогам обработки 40% протоколов
Читайте также
87%
0.23 99.97
-0.29
Нашли ошибку?