Потерял жену и дочь, запустил онкологию: жестокая судьба юмориста Яна Арлазорова

Его назвали поистине «народным мужиком». Но к сожалению, ту улыбку, которая часто мелькала на сцене, в жизни редко кому решался показать.

Простой и такой родной на телеэкране, он становился желанным гостем в каждом доме. Однако в жизни Арлазоров был человеком со сложным характером, замкнутым и ранимым, пережившим к тому же серьезную личную драму. Он мог прожить подольше, но сам стал себе врагом. К сожалению, в его случае чуда не произошло.

Мальчик с верой в светлое будущее

Будущий артист родился 26 августа 1947 года в Москве, отец Маер Шульруфер был адвокатом, а мама Раиса Арлазорова — врачом-хирургом. При рождении мальчика назвали Яковом, напоминает «Экспресс Газета».

Двоюродный дед Арлазорова служил в Театре им. Вахтангова, так что с детства Ян часто бывал за кулисами, слушал рассказы родственника и тоже захотел быть актером. Окончил Московское театральное училище им. Щукина, но не был особенно успешен ни в театре, ни в кино — интересных, крупных ролей ему не предлагали. К тому же Арлазорову всегда хотелось импровизировать, разрушая стену между артистом и зрителем. Попыток Яна экспериментировать в Театре им. Моссовета, где он прослужил 15 лет, не понимали.

Фото: Будан Виктор / ТАСС

В конце 1970-х Арлазоров впервые попробовал себя в роли эстрадного артиста, потом попал на всесоюзный конкурс, жюри которого возглавлял Аркадий Райкин, и победил. Через десять лет Ян уволился из театра. Многие коллеги смотрели на Арлазорова, как на сумасшедшего: ему уже 40, к чему такой риск? А он не сомневался в своем выборе и очень скоро обрел всесоюзную славу благодаря интерактивным номерам, так полюбившимся публике. Многие считали, что это был чистый экспромт, однако на самом деле к своим выступлениям Ян готовился долго и кропотливо.

«Ян долго на это не решался, он думал, что это очень грубо и могут из зала грубо ответить, мол, не забывайся, а потом решился, и его даже первое время окликали не иначе, как «Эй, мужик», — рассказывал писатель-сатирик Анатолий Трушкин.

Фото: www.globallookpress.com / Maxim Burlak

Она была невероятная!

Трудным был путь Арлазорова в профессии, сложно складывалась и его личная жизнь. Еще в училище Ян до безумия влюбился в девушку с необычным именем — Ёлу Санько (родители назвали ее так в честь новогодней елки, у которой познакомились). Уже была назначена дата свадьбы, но невеста неожиданно предпочла Арлазорову другого мужчину. Разлюбить Ян не смог, он страдал и ждал. Ёла все-таки вернулась, и свадьба состоялась, но семейная жизнь у молодых все равно не задалась. Пара ругалась даже из-за мелочей, причем очень бурно, супруги расставались и снова сходились.

«Они люди, которые не хотели друг другу уступить», — вспоминали близкие из окружения Арлазорова.

Санько активно снималась в кино, известность актрисе принесла уже первая работа в картине «Анна Снегина». Ян же хотел, чтобы Ёла принадлежала только ему. К тому же с работой у Арлазорова не ладилось, артист срывался на близких. Обстановку подогревали бытовые неурядицы, даже рождение дочери Алены не сплотило семью по-настоящему.

Однажды, вернувшись домой, Арлазоров обнаружил, что Ёла и Алена исчезли. Санько долго скрывала место своего нахождения. Развод она переживала очень тяжело, даже болела на нервной почве. Ян был в шоке и, конечно же, разыскивал супругу, но она категорически отказывалась идти на контакт. Вспоминать прошлое Санько не хочет до сих пор. Когда Алена стала старше, артист пытался с ней сблизиться, оплатил учебу, однако по-настоящему доверительных отношений между отцом и дочерью так и не сложилось. Когда Арлазоров умер, Алена пришла попрощаться с ним, Ёла на похоронах не появилась.

Много лет рядом с артистом находилась его программный директор Людмила Карчевская, она помогала артисту упорядочивать жизнь на гастролях и дома, терпеливо сносила его резкий характер. Ян был чрезвычайно требовательным к себе и другим, взрывным, ссорился с авторами, коллегами, друзьями. Доставалось и Карчевской, но она терпела.

Вокруг шептались: «А не роман ли у них?» Разговоры на эту тему Арлазоров неизменно пресекал.

«Она его очень любила, она жила для него», — говорила о Карчевской в фильме «Ян Арлазоров. Народный мужик России» певица Людмила Рюмина.

Болезнь как наказание?

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Fedechko

Особенно раздражительным артист был в последние годы жизни, у Арлазорова выявили онкологическое заболевание — рак поджелудочной железы. А ведь он всегда внимательно относился к своему здоровью: не пил, не курил, избегал лекарств, не ел мяса, прекрасно плавал, занимался йогой. Ян отказывался от операции, не верил, что официальная медицина способна помочь. От рака умерла мама артиста, которую он бесконечно любил, трогательно ухаживал за больной, был готов бросить все, лишь бы она выздоровела. Но чуда не случилось.

Арлазорова прооперировали в Германии, когда болезнь уже вошла в последнюю стадию. Недуг быстро прогрессировал, но Ян не хотел отказываться от нагрузок — на юбилейном концерте, посвященном 60-летию артиста, провел на ногах не один час. Умиравший в муках артист не хотел, чтобы его жалели, и отгородился от всех. Ян Арлазоров умер 7 марта 2009 года, ему был 61 год.