Путин набрал 87,32% голосов по итогам обработки 99,65% протоколов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 21 0

На втором месте пока что Николай Харитонов, представляющий КПРФ, он набрал 4,30% голосов.

Путин набрал 87,32% голосов по итогам обработки 99,65% протоколов

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

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Российский лидер Владимир Путин набрал 87,32% голосов на выборах президента России, по итогам обработки 99,65% протоколов, как сообщает Центризбирком.

На втором месте пока что Николай Харитонов, представляющий КПРФ, он набрал 4,30% голосов. Третье место занимает вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди», он набрал 3,81%. Заканчивает гонку Леонид Слуцкий, председатель партии ЛДПР, у него 3,20% голосов.

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