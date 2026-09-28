Памфилова заявила о сохранении открытости выборов в сложных условиях

Во время прошедших выборов депутатов Госдумы удалось обеспечить безопасность голосования и сохранить принципы открытости и прозрачности избирательного процесса. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Нам удалось выполнить сложнейшую задачу — не искать поводов и предлогов, а найти способы, чтобы сохранить все наши базовые принципы открытости и прозрачности, которые мы формировали на протяжении многих лет для мирного времени», — сказала глава ЦИК.

Памфилова поблагодарила президента за своевременно принятые решения и данные поручения. По ее словам, они помогли организовать работу по обеспечению безопасности во время голосования.

В проведении выборов, как отметила председатель ЦИК, участвовали Минобороны, Росгвардия, ФСБ, МВД, МЧС и другие ведомства. Главным приоритетом для них она назвала безопасность.

«Это действительно удалось нам предотвратить многие эксцессы», — заявила Памфилова.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли с 18 по 20 сентября. Явка превысила 59%.

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