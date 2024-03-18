Раздельный праздник: Прилучный поздравил дочь с восьмилетием спустя дне недели
Павел Прилучный запоздало поздравил дочь с 8-летием после основного торжества
Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov
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Артист сильно задержался с подарком, стремясь отметить день рождения дочери отдельно.
Известный российский актер Павел Прилучный поздравил любимую дочку с днем рождения. Девочке исполнилось восемь лет 3 марта — артист немного опоздал с подарком, однако торжественно вручил взрослеющей Мие детский квадроцикл. Счастливыми кадрами он поделился в своем личном блоге в социальной сети.
Несмотря на то, что долгожданный праздник уже прошел, Прилучный все же поздравил Мию. Дней рождения у наследницы получилось несколько. Один она отметила вместе с мамой Агатой Муцениеце, а второй — с папой и его новой супругой Зепюр Брутян.
«И по традиции. День рождения с папой», — подписал видео звезда «Закрытой школы».
С бывшей женой актер развелся несколько лет назад, однако артисты все еще продолжают выяснять отношения, вовлекая в «разборки» и детей, и Брутян. Не так давно пара начала спорить из-за подарков для Мии и Тимофея, сына Прилучного, которые Зепюр и отец якобы не позволяют забрать домой к Муцениеце.
Подписчики знаменитости вновь указали на громкий скандал, интересуясь, оставит ли Мия подарок у отца на этот раз, возвращаясь с выходных.
«А подарок можно забрать домой или можно только у вас кататься?», — спросила одна из пользователей социальной сети.
Аудитория также не понимает, почему артисты устроили раздельный день рождения, из-за чего Прилучный поздравил девочку так поздно.
«Можно было и папе в день рождения поприсутствовать, именно в день рождения. Ребенок бы это больше ценил и понимал, что родители рядом, а не спустя неделю праздник устраивать»
«А где мама? Она присутствует в жизни детей?»
«Почему нельзя быть в нормальных отношениях и присутствовать на одном празднике и маме, и папе»
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Брутян захотела родить дочь от Прилучного.
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