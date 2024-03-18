«Поближе к Украине»: в Румынии строят крупнейшую в Европе военную базу НАТО

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 29 0

Euronews: в Румынии строят крупнейшую в Европе военную базу НАТО

«Поближе к Украине»: в Румынии строят крупнейшую в Европе военную базу НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Welscher

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Возвести настоящий город планируют к 2040 году.

В Румынии началось строительство крупнейшей в Европе военной базы НАТО. По данным Euronews, там смогут разместиться до десяти тысяч солдат Североатлантического альянса вместе со своими семьями.

Настоящий военный городок «Михаил Когэлничану» займет около трех тысяч гектаров с оружейными платформами, ангарами для самолетов, взлетно-посадочными полосами, а также школами, детскими садами, магазином и больницей.

«Склады топлива, боеприпасы, оборудование, авиационные технические материалы, тренажеры, средства питания, жилые помещения — все необходимое для поддержки работы и выполнения задач базы такого размера», — говорит командир 57-й авиабазы ​​Николае Крецу.

Закончить строительство планируется к 2040 году. По мнению геополитического аналитика Дорина Попеску, база станет важнейшей военной структурой НАТО, находящейся в непосредственной близости к украинскому конфликту.

Сейчас на авиабазе «Михаил Когэлничану» размещается порядка пяти тысяч военных НАТО, преимущественно американцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как НАТО цинично расширяется на Восток уже 25 лет.

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