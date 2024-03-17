Российского посла вызвали в МИД Румынии из-за слов о золотом запасе

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Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

Что именно так разгневало румынское министерство?

Российского посла вызвали в МИД Румынии из-за слов о золотом запасе

Фото: www.globallookpress.com / Dave Bartruff

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Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии в связи с комментарием о «румынском золоте», переданном СССР на хранение в 1916 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что посол был вызвал по просьбе главы румынского министерства Луминицы Одобеску 17 марта. Причиной послужили недавние заявления российской стороны.

«Послу было передано глубокое недовольство румынской стороны искаженным, усеченным и несоответствующим способом рассмотрения, в том числе в публичном сообщении посольства Российской Федерации, важных тем, имеющих двустороннюю значимость, берущих свое начало в историческом прошлом», — говорится в сообщении.

Данная реакция Бухареста связана с обращением посольства России к «горячим румынским головам». В нем дипломаты призывают Румынию отказаться от мечты вернуть это золото.

На днях Европарламент потребовал от России вернуть Румынии переданный в 1916 году золотой запас. По словам евродепутатов, государство не получило часть национального достояния.

В 2003 году обе страны создали комиссию по вопросам, в том числе связанным с прояснением ситуации вокруг золотых запасов Румынии. А в 2019-м управляющий румынским Национальным банком Мугур Исэреску объяснял, что до Первой мировой войны золотой запас страны держали в монетах.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила: золотые запасы передавались Румынии во времена СССР, а после Великой Отечественной стране были прощены долги.

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