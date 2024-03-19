Бог таких людей выделяет: Москва простилась с Александром Ширвиндтом

На сцену родного для него театра он выходил до последних дней, несмотря на свои почти 90 лет.

Сегодня в Москве простились Александром Ширвиндтом. К Театру сатиры пришли тысячи зрителей, друзей, учеников. На эту сцену народный артист выходил до самых последних дней, несмотря на свои почти девяносто. Но вся страна знает его по киноролям — он сыграл в десятках фильмах. Поэтому для многих его уход — личная утрата.

Вместо афиш на входе установлены портреты Александра Ширвиндта. Для Театра сатиры, которому он посвятил 54 года, он был больше, чем актер. Любимый друг, мудрый наставник, художественный руководитель — Ширвиндта называют душой театра.

«Мы с ним больше 40 лет работали на сцене. То, чему он меня научил, — это радость, счастье. Это подарок моей жизни. И за это я благодарна судьбе», — сказала народная артистка России Светлана Рябова.

«Это исчезновение атмосферы, в которой мы все жили. Это человек, на которого нельзя было обижаться, завидовать, ругаться с ним нельзя было, невозможно было поругаться. Им можно было только восхищаться», — заметил народный артист России Валерий Баринов.

«Для меня он был светлым человеком. Художественный руководитель, артист, педагог, партнер. Бог иногда таких людей выделяет», — отметил заслуженный артист России Александр Мохов.

Длинная очередь тянется до метро — проститься пришли и поклонники. Те, кто знают наизусть реплики его киногероев, вновь и вновь пересматривают любимое кино. Выдающийся актер. Он, как говорят, западал в душу, и роли второго плана не были помехой. Влюблялись не в образы, а в самого Ширвиндта — будь то интеллигент Харрис, Павлик, муж Сусанны.

Родная для него сцена сегодня усыпана цветами. Как много с ней связано. Сотни раз он выходил сюда в гриме, мастерски воплощая образ своих героев. Здесь он не работал, а жил: ставил спектакли с артистами, приходил подумать о чем-то своем. Сегодня многим есть что сказать. Он запомнился всем самоироничным, мудрым и очень добрым.

Александр Ширвиндт не мог жить без театра, продолжал занимать пост президента Театра сатиры и выступать на сцене в свои почти 90 лет. В спектакле «Где мы?» исполнял роль пожилого клоуна — не без иронии к себе. Но из-за проблем со здоровьем в последнее время пришлось сделать перерыв. В начале апреля Ширвиндт должен был вернуться на сцену.