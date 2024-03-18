«Действительно беспокоюсь»: брат принцессы Дианы напуган исчезновением Миддлтон

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 54 0

Брак покойной принцессы Дианы высказал опасение из-за ситуации с Миддлтон

«Действительно беспокоюсь»: брат принцессы Дианы напуган исчезновением Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Чарльз Спенсер, как и многие другие, не верит представителям королевской семьи Британии.

Чарльз Спенсер, брат принцессы Дианы, выразил свою обеспокоенность скандальной ситуацией, разворачивающейся вокруг «пропавшей» Кейт Миддлтон. Об опасениях он рассказал в одном из интервью на местном телеканале BBC.

Общественность продолжает гадать, что на самом деле происходит с принцессой Уэльской, которая в январе перенесла таинственную операцию на брюшной полости. Больше герцогиня Кембриджская в свет не выходила, а королевская семья Великобритании так и не раскрыла настоящую причину хирургического вмешательства.

Новые слухи и разговоры накануне породила странная фотография принцессы с детьми, которую опубликовали в официальном аккаунте Кейт Миддлтон и принца Уильяма на День матери. Кадр оказался подделкой: пользователи заметили, что снимок изменен с помощью «фотошопа». После это подтвердила и сама герцогиня Кембриджская, отметив, что просто переборщила с редактированием.

Не поверили Кейт многие, в том числе и Чарльз Спенсер. Сейчас Сеть кишит теориями заговора, однако теперь, по его мнению, они не вызывают улыбок.

«Я действительно беспокоюсь о том, что случилось с правдой», — заявил брат принцессы Дианы.

Примечательно, что скандал, возникший после публикации фотографии, в Кенсингтонском дворце комментировать отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за чертовщина происходит с королевской семьей Великобритании.

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