Девятилетний Женя рассказал о спасении сестренки во время обстрела Белгородской области

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Школьник из Белгородской области рассказал о спасении сестры из-под обстрела ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

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В СК России поручили наградить маленького героя.

Девятилетний мальчик Женя из Белгородской области, рассказал как спас сестренку во время недавнего обстрела ВСУ. Он уже стал известен на всю страну благодаря своему героизму. Школьник раскрыл подробности страшного дня, когда во двор, где живет многодетная семья, прилетел снаряд.

«Вспышка произошла, я сразу Ангелину накрыл спиной. И бабахнуло. В меня все осколки полетели. Просто это моя сестра родная», — вспоминает, хватаясь за голову, Женя.

Только благодаря брату девочка отделалась лишь царапинами и осталась жива. То, что ему самому в ноги вонзились осколки стекла, мальчик даже не почувствовал и, схватив на руки девятимесячную сестренку, побежал за мамой.

Женя не считает, что совершил подвиг, и говорить о событиях того дня не любит. Но о его поступке узнала вся страна. А глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил наградить белгородского школьника за проявленный героизм.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы разбили группировку ВСУ на границе с РФ.

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